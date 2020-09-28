Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi: Türkiye, Suriye’den Karabağ’a militan transfer etti

Ermenistan’ın Rusya’daki Büyükelçisi Toganyan RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Elimizdeki bilgilere göre son zamanlarda yaklaşık 4000 militan Türkiye tarafından Suriye’den Azerbaycan’a transfer edildi. Söz konusu militanlar karşı tarafın saflarında yer alıyorlar. Onları militan kamplarında eğitiyorlar, sonra da oraya transfer ediyorlar” dedi.

Toganyan soru RİA Novosti’nin sorusu üstüne, Suriye’den transfer edilen söz konusu militanların hangi ülkelerden olduklarını bilmediklerini belirtti.

Bunun yanında Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri de, ‘Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinden geldiğini’ iddia ettikleri insanların Ermenistan’ın tarafında savaşmakta olduğu açıklamasını yaptı, ancak söz konusu açıklamanın detayına inilmedi.

Karabağ bölgesinde cumartesi günü geç saatlerde başlayan çatışmalar nedeniyle sivil kayıplar olduğu belirtiliyor.

Hem Ermenistan hem de Azerbaycan bölgede ilk ateş açanın karşı taraf olduğunu söylüyor. Çatışmalar nedeniyle Ermenistan tam, Azerbaycan ise kısmi seferberlik ilan etmiş durumda.

Her iki tarafın da hak iddia ettiği Karabağ bölgesi, hukuken Azerbaycan’a ait, fakat fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.