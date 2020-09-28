Ermeni elçi Toganyan: Gerekirse Rusya'dan silah talep edebiliriz 

Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Erivan'ın gerektiğinde Moskova'ya yeni silahlar tedarik edilmesi için başvuruda bulunabileceğini söyledi.

RİA Novosti'ye demeç veren Toganyan, Ermenistan Başbakanıı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ın da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayarak durum hakkında bilgi verdiğini, Ermeni hükümetinin bakışını anlattığını ve atılacak adımları bildirdiğini ifade etti.

Şu anda Ermenistan'a dış askeri destek sunulmasının gündemde olmadığını kaydeden Toganyan, ancak Moskova ve Erivan'ın müttefik olduğunu ve bu konuda yükümlülükleri bulunduğunu belirtti.

Toganyan, "Rus-Ermeni askeri-teknik işbirliği gelişiyor, silah tedarik anlaşmalarının olağan şekilde hayata geçiriliyor. Bugün itibarıyla durum değişiyor, artık üçüncü taraf olarak Türkiye yer alıyor. Ek silah tedariki gerekmesi halinde elbette başvuruda bulunacağız ve sorunları çözeceğiz. İlk başta da Rusya'ya başvuracağız" ifadelerini kullandı.