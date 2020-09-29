Paşinyan’dan Merkel’e: Türkiye’nin bölgedeki politikasına engel olun

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki gerginliği konuştu ve Türkiye’nin ‘bölgedeki saldırgan politikasına’ engel olma çağrısı yaptı.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Paşinyan ve Merkel telefonla Dağlık Karabağ’daki gerginliği ele aldı.

Paşinyan, temmuzda gerginliğin tırmanmaya başlamasından beri, Türkiye’nin bölgede görülmemiş düzeyde bir aktiflik gösterdiğini ifade etti.

Paşinyan, Merkel’e Türkiye’nin saldırgan ve yıkıcı eylemlerinin engellenmesinin yanı sıra bölgede duruma müdahil olmasının önüne geçilmesi için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulundu.

Merkel: Sorunun barışçıl çözümünden başka alternatif yok

Bölgede gerginleşen durumla ilgili derin endişelerini ifade eden Merkel, Karabağ sorununun barışçıl yolla çözümünden başka alternatif olmadığını ve AGİT Minsk Grubu çerçevesinde barış sürecine geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

PM Nikol Pashinyan had a phone conversation with FRG Chancellor Angela Merkel. PM urged Angela Merkel to make every effort to curb #Turkey's destabilizing stance. German Chancellor stressed that there is no alternative to a peaceful settlement of the #NagornoKarabakh conflict. pic.twitter.com/EF2fWuatVJ — Government of Armenia (@armgov) September 28, 2020

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