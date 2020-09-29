Azerbaycan: Ermenistan’a ait 4 tankı vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’daki temas hattında Fuzuli kentinin geri alınmasına yönelik taarruzun sürdüğü, Ermenistan’a ait 4 tankın vurulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Azerbaycan ordusunun Fuzuli kentinin kurtarılmasına yönelik taarruzu sürüyor. Sabah 7:00’dan 8:00’a kadar Ermeni güçlerine ait 4 tank, kahraman askerlerimiz tarafından cephenin Fuzuli-Cebrail yönünde imha edildi. Şu anda askeri eylemler sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan ordusu ayrıca pazar gününden beri Karabağ’da düşmana ait 30’dan fazla tank ve ağır teçhizatın imha edildiğini bildirdi.

Növbəti düşmən tanklarının məhv edilməsi - VİDEO



Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənə məxsus növbəti iki tank dəqiq atəşlə məhv edilib.https://t.co/jUxdcG75ZN pic.twitter.com/4J0MNqONGm — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) September 29, 2020

​Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan da Karabağ’da Azerbaycan’a ait bir helikopterin vurulduğunu ifade etti.