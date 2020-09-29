Azerbaycan: Ermenistan’a ait 4 tankı vurduk

Bakanlığın açıklamasında, “Azerbaycan ordusunun Fuzuli kentinin kurtarılmasına yönelik taarruzu sürüyor. Sabah 7:00’dan 8:00’a kadar Ermeni güçlerine ait 4 tank, kahraman askerlerimiz tarafından cephenin Fuzuli-Cebrail yönünde imha edildi. Şu anda askeri eylemler sürüyor” ifadeleri kullanıldı.
Azerbaycan ordusu ayrıca pazar gününden beri Karabağ’da düşmana ait 30’dan fazla tank ve ağır teçhizatın imha edildiğini bildirdi.
Növbəti düşmən tanklarının məhv edilməsi - VİDEO— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) September 29, 2020
Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənə məxsus növbəti iki tank dəqiq atəşlə məhv edilib.https://t.co/jUxdcG75ZN pic.twitter.com/4J0MNqONGm
Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan da Karabağ’da Azerbaycan’a ait bir helikopterin vurulduğunu ifade etti.
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