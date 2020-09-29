Ermenistan: Dağlık Karabağ'la askeri ve siyasi ittifak kurabiliriz

Ermenistan parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran 'Benim Adımım' ittifakının lideri Lilit Makunts, Erivan'ın Dağlık Karabağ'la askeri ve siyasi ittifak kurmayı planladığını söyledi.

Daha önce Dağlık Karabağ'ı tanıma olasılığının görüşüldüğünü duyuran Erivan'dan bu kez Dağlık Karabağ'la askeri ve siyasi ittifak kurulabileceği açıklaması geldi.

Facebook hesabından açıklama yapan Makunts, "Mevcut durumda, gelişen olaylara paralel olarak atacağımız olası adımları, özellikle de Dağlık Karabağ'la askeri ve siyasi ittifak kurmayı aktif şekilde istişare ediyoruz" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’ın Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.

Konunu çok ciddi bir şekilde ele alınması ve kamuoyunda tartışılması gerektiğine dikkat çeken Paşinyan, “Tüm olasılıkları, olayların gelişimi ile ilgili tüm senaryoları görüşüyoruz” demişti.