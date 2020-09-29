Kılıçdaroğlu'dan Yeni Ekonomi Programı eleştirisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı’nı açıklamasının ardından Twitter hesabından bazı eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Beş gündür bekliyorum. Vatandaşları tebaası sayan 'Sarayın Kibirli Adamı' ve 'Sosyete Damadı' ne diyecek diye" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Faizler inince, enflasyon düşecekti, Türk Lirası değer kazanacak, dolar - euro düşecekti. Yatırımlar artacak, işsizlik azalacaktı. Faizleri indirmedi diye Merkez Bankası başkanı bile görevden alındı. Ama gelişmeler tam tersine oldu. Enflasyon arttı. Dolar - euro karşısında TL kar gibi eridi. Yatırımlar düştü, işsizlik arttı."

Beş gündür bekliyorum…

Vatandaşları tebaası sayan “Sarayın Kibirli Adamı” ve “Sosyete Damadı” ne diyecek diye… pic.twitter.com/mSq8vEESMh — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2020

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