TBMM'nin açılışı öncesi AK Parti'den koronavirüs testi açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM açılışında Kovid-19 testi zorunluluğu için "Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanın sağlığı hepimiz için önemli. Ama sadece Cumhurbaşkanının sağlığı ile ilgili değil bu tedbir. 'Kovid testleri Erdoğan için isteniyor' şeklindeki habercilik doğru değil, gerçekçi değil" dedi.

Bostancı, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışı nedeniyle milletvekillerinden Kovid-19 testi istemeleri ile ilgili, "1 Ekim'de Meclis çatısı altında bulunacak insanların birbirleri ile yakın temasları hesaba katıldığında, risk oluşmasın, Meclis'e karşı saygımız gereği, herkesin sağlığı bakımından bu testleri istedik" dedi.

Koronavirüs testi yaptırmalarını istemelerinin, bazı medya kuruluşlarında farklı şekilde değerlendirildiğini söyleyen Bostancı, Meclis'in açılışına bütün milletvekillerinin katıldığını ve önemli bir tören olduğunu söyleyip "Bilindiği gibi milletvekilleri uzun bir aradan sonra Meclis'e geliyorlar. Arkadaşlar, Türkiye'nin farklı yerlerinde bulundular, orada halkla yoğun bir temas yaşadılar. Her ne kadar pandemi şartlarında bu temaslar geçmişe göre sınırlı şekilde olsa da; yine de siyaset sosyal ilişkileri yüksek bir alan. Aynı gün, Ankara'da Meclis'in çatısı altında bulunacak olan milletvekillerinin bir risk taşıyacağı muhakkak. Dolayısıyla; biz Kovid-19 testi isterken, 1 Ekim'de Meclis'in aynı çatısı altında bulunacak olan insanların birbirleri ile yakın temasları da hesaba katıldığında, risk oluşmasın, Meclise karşı saygımız gereği, herkesin sağlığı bakımından bir dikkat çerçevesinde bu testleri istedik" diye konuştu.

'Sadece Cumhurbaşkanının sağlığı ile ilgili değil'

Bostancı, Kovid-19 testinin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı için istendiği yönündeki haberlere ilişkin, "Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanın sağlığı hepimiz için önemli. Ama sadece Cumhurbaşkanının sağlığı ile ilgili değil bu tedbir. Meclis'e, bütün milletvekillerine, farklı partilerden insanlara karşı da sorumluluğumuz gereği biz bunu yapıyoruz. Dolayısıyla; bunları atlayıp, biraz da hususi bir şekilde, 'Kovid testleri Erdoğan için isteniyor' şeklindeki habercilik doğru değil, gerçekçi değil, hakkaniyetli değil. Bu tür haberciliklerin arka planında Sayın Erdoğan'a odaklanmaktan, olayları gerçek boyutlarıyla görmekten uzaklaşan bir aklın okuma biçimi var" değerlendirmesinde bulundu.