AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa ne kadar istiyorsa ve ne şekilde istiyorsa Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sözlerine Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya değinerek başlayan Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, aynı geleceğe, aynı değerlere sahip iki ülke" dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

- Ermenistan son olarak pazar günü ateşkesi ihlal etti. Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa ne kadar istiyorsa ve ne şekilde istiyorsa Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir.

- Karabağ toprağı Azerbaycan'ındır. Ermenistan işgalcidir.

- Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır.

- Ermenistan'ın saldırganlığına bir şey demeyip, Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullandıktan sonra taraflara itidal tavsiye etmek saldırıyı teşvik etmektir.

- Minsk üçlüsü çözüm yerin çözümsüzlüğü sürdürmektedir. Çözdüğü tek kalem mesele yoktur. Sadece Ermenistan'ın işgalci statükosuna destek veren politikayı sürdürmektedir. Herkesi Ermenistan'ın saldırganlığına karşı Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz.

- CHP'de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz, bir programda Türkiye oraya silah gönderdiğini, cihatçı gruplar gönderdiğine dair beyanlar vardı. Şimdi biz bunu eleştirdiğimizde 'linç kampanyası yapılıyor' deniyor. 'Biz bu konuda Rusya'da çıkan haberleri aktardık' deniyor. Ermenistan yalan propagandasına dayalı yalan haberleri kınamadan aktarmasının ne manası vardır? Bu haber yayınlandıktan sonra 20 saatten fazla bekledik, böylesine büyük bir gafı düzeltecekler mi diye? Türkiye'ye karşı hasmane tutum içerisinde olanların CHP'liler tarafından dile getirilmesine karşı acaba CHP yönetimi uyaracak mı diye bekledik. Bu cevap gelmeyince eleştirimizi söyledik.

- Bir müddet sonra TBMM'de HDP hariç diğer partiler Azerbaycan'ın yanında olan bildiriye imza attı. TBMM'deki bildiriye atılan imza son derece kıymetlidir. Şimdi deniliyor ki Azerbaycan'a cihatçılar gönderildi. Türkiye'deki siyasi partinin her dış politika olayında asla yapılmaması gereken alfabe düzeyinde hatalar yapması Türk siyaseti bakımından üzüntü verici bir durumdur. Bu CHP tabanındaki vatandaşlarımıza da haksızlıktır.

- CHP tabanındaki vatandaşlarımız sosyal medyada çok güçlü bir şekilde Azerbaycan'a sahip çıkmaktadırlar. Aynı kara propaganda Türkiye'nin hasmı olan, Ermenistan tarafından yapılmaya devam ediyor. Mesele nettir, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır, onlar ne şekilde istiyorsa bu destek sürecektir.

'ABD’nin dengeli politikasına yeniden dönmesi gerekiyor'

- (Doğu Akdeniz) ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bir aydan az bir süre içerisinde iki kere Yunanistan'ı ziyaret etmiş oldu. Kıbrıs adasını ziyaret etti, Türk tarafını ziyaret etmedi. ABD'nin tarafsız duruşuna gölge düşüren bir yaklaşım. Türkiye diplomasiye açık olduğunu defalarca ifade etti. ABD’nin dengeli politikasına yeniden dönmesi gerekiyor.

- Masada istiyorlarsa sorunları masada çözeriz, masada istemiyorlarsa sahada çözeriz. Tercihimiz masada çözmek. Karşımızdaki masaya yanaşmıyorsa, Türkiye bu konuda silahlı gücünü kullanmayı da bilir.

Soru- Cevap

- (Kobani soruşturması) Cumhuriyet başsavcılığı bir soruşturma yürütüyor. 6 ekimden itibaren bazı siyasilerin çağrısı üzerine Diyarbakırda olaylar başladı 7-8 Ekim'de Türkiye genelinde olaylar başladı. Açık bir isyan çağrısıyla 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vahşi eylemler olurken nasıl bir teşvik dili kullanıldığı kayıtlarda duruyor. Türkiye Kobani'ye destek vermeseydi, orada çok ağır bir katliam gerçekleşecekti. O zaman hatırlayın Kobani Kürtlerine yardım etmeye çalışanları PKK engelliyordu. PKK’nın istediği Kobani’de bir katliam olsun, oradaki Kürtler ölsün ve kendisi sadece propaganda yapsın. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Kobani'ye hem yardım yolu açıldı hem de bir günde 100 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye alındı.

- 'Bu kadar zaman geçtikten sonra niye şimdi yapılıyor? Bu yargının bileceği iş. Biz tek tek dosyaları, kişileri bilemeyiz. Ama Türkiye'de Kobani olayları, PKK terör örgütünü kutsamaya çalışanlar o gün açıkça isyan çağrısı yaptılar. Bu dünyanın her yerinde suçtur. İsyan çağrıları tabii ki soruşturulacak. Kararı yargı verir.

- "PKK terör örgütü değildir” diyen birisi, doğrudan Türkiye’deki demokratik toplum düzenine ve hukuk devleti düzenine karşı bir sabotaj içerisindedir.

- (Ermenistan uçağının Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğü ve Türkiye'nin Azerbaycan'a cihatçı yolladığı iddiaları) Ermenistan panik içerisinde. Ermenistan saflarında savaşan paralı askeler olduğu ve PKK unsurlasıyla ilişkili olduğu ortaya çıkıyor. (Türkiye hakkında iddialar) tamamen yalan. Bütün bunları kendi saldırganlığını örtpas etmek için yapıyor. Ermenistan başbakanı, savunma bakanlığı, bütün bu yalanları panik içerisinde yayarak neyi örtpas etmeye çalışıyor? Oraya aparalı asker gönderen, insanlık suçu işleyen, 1949 Cenevre Sözleşmesi'ni çiğneyen Ermenistan bunların ortaya çıkmasını engellemek için bu tip yalan politikası uyguluyor. Ne Tükiye'nin Ermenistan savaş uçağı düşürdüğü ne de Türkiye'nin oraya cihatçı gönderdiği doğru. İkisi de yalandır.