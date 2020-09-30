Azerbaycan: Ermenistan’ın iki jeti düştü, birini vuran Türkiye değildi

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in danışmanlarından birisi, Ermenistan’ın iki Su-25 uçağının bir dağa çarparak düştüklerini söyledi, uçaklardan birisinin Türk jetleri tarafından vurulduğunun ise doğru olmadığını kaydetti.

Azerbaycan lideri Aliyev’in dış politika danışmanı Hikmet Gadjiyev ellerindeki bilgilere göre dün Ermenistan’ın iki Su-25 uçağının havalandığını, her ikisinin de bir dağa çarparak düştüklerini savundu.

Gadjiyev Su-25 uçaklarından birisini Türkiye’ye ait bir F-16’nın düşürdüğü biçimindeki açıklamaları ise ‘Ermenistan’ın dezenformasyonu’ olarak tanımladı.

Aliyev’in danışmanının açıklaması, Ermenistan’ın dün Türkiye tarafından düşürüldüğünü öne sürdüğü bir Su-25 uçağının enkazına ilişkin görüntüleri yayınlamasını izledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu uçağın düşmesiyle hayatını kaybeden pilotun ismini bugün Valeri Danelin olarak açıklamıştı.

Ankara da Bakü de dün Ermenistan hava sahasında bu ülkenin bir uçağının düşürüldüğü suçlamalarını reddetmişti.

Ermenistan ile Azerbaycan’ın ilişkileri, sınırdaki Karabağ bölgesinde pazar sabahı alevlenen çatışmalar nedeniyle bir defa daha gerilmiş durumda.

Her iki taraf da ilk ateş açanın karşı taraf olduğu yönünde birbirine suçlama yöneltiyor.

Türkiye, Karabağ geriliminde Azerbaycan’a destek veriyor. Rusya ise her iki tarafa da ateşkes çağrısı yapıyor.

Hukuken Azerbaycan’a ait olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde yer alıyor.