Karamollaoğlu: Hizmete dönük yatırımları durdurun

Ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Karamollaoğlu, hizmete dönük yatırımlar durursa ekonominin daha iyi olacağını öne sürdü.

Üretime dönük olmayan her yatırımı 'israf' olarak niteleyen Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Hizmete dönük yatırımları durdurmak lazım. Üretime dönük olmayan her yatırım israftır. Sizin evinizde televizyonunuz bozulsa, bulaşık makinası bozulsa evde de bir tane kalp hastası olsa... Onun tamirine mi para mı ayırırsınız yoksa hastayı mı iyileştirirsiniz. Allah rızası için kulak verin. Ekonomi böyle yürütülmez. Dış politika böyle yürütülmez. Kaynak için bir numaralı mesele israfı bırakacaklar. Bütün yatırımları durduracaklar. Başta tarım olmak üzere sanayiye destek verecekler."