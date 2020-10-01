Putin ile Macron’dan Dağlık Karabağ’da ateşkes çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ve Belarus’taki durumu ele aldı. Liderler Karabağ’da ateşkes çağrısı yaptı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron telefonla Dağlık Karabağ’da tırmanan gerginliği görüşerek askeri eylemlerden duydukları endişeyi ifade etti.

Putin ve Macron, tarafları en kısa zamanda tam bir ateşkes sağlanması ve gerginliğin giderilmesi çağrısında bulundu.

Liderler, krizin siyasi ve diplomatik yolla çözümünden başka alternatifi olmadığını belirtti.

İkili ayrıca Belarus’taki durumu ele aldı. Putin, egemen bir devletin içişlerine karışılması ve meşru bir yönetime dışarıdan baskı uygulanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Görüşme, Paris’in girişimiyle gerçekleşti.