Paşinyan: Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı

Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorunundaki tutumunun savaş yanlısı ve önyargılı olduğunu savunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'ndaki üyeliğinin askıya alınması çağrısı yaptı.

Fransız Le Figaro gazetesine demeç veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Eğer önyargılı ve savaş yanlısı bir tutum sergiliyorsa, Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı, zira artık arabuluculuk yapamaz" dedi.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de yeniden alevlenen çatışmalar, AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın liderleri tarafından yapılan ortak açıklamaya rağmen şiddetlenerek devam ediyor.

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, yapılan müzakere çağrılarına olumsuz yanıt verirken taraflar çatışmalarda ağır kayıplar veriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Dağlık Karabağ'da devam eden askeri çatışmalardan ciddi kaygı duyduklarını ifade etmişti.

Lavrov ve Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki sorunun çözüm sürecinin barışçıl zemine döndürülmesi amacıyla Rusya ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen eylemleri sıkı biçimde koordine etmeye hazır olduklarını söylemişti.

‘Ermenilere karşı savaşmaları için Türkiye binlerce yabancı militan getirdi’ iddiası

Paşinyan Fransız Figaro gazetesine açıklamalarında ayrıca, Karabağ’da Ermeni güçlerine karşı savaşmaları için, Türkiye’nin Suriye’den bölgeye binlerce militan getirdiğini öne sürdü.

Ermenistan lideri, “Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği topraklardan binlerce paralı asker ve terörist eğitip getirdiğini biliyoruz. Söz konusu paralı askerler ile teröristler şimdi Ermenilere karşı savaşıyor. İçlerinden birçoğu Türkiye’nin kendilerini neden Azerbaycan’a getirdiğini dahi bilmiyordu” iddiasında bulundu.

Bunun yanında Paşinyan, bahsettiği paralı askerlerin uyuşturucu maddeler kullandığına dair deliller bulduklarını, bazılarının savaş üniformalarının ceplerinden içinde uyuşturucu maddeler bulunan şırıngalar çıktığını kaydetti.

Ermenistan Başbakanı, “Azerbaycan tarafının kayıplarının neredeyse yüzde 30’unu yabancı paralı askerlerin oluşturmaktadır” iddiasını da ortaya attı.