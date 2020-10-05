Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetiminden tehdit: Operasyonlarımızı Azerbaycan’ın tamamına yayma hakkımız var

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, terör örgütleri ile mücadele için operasyonlarını Azerbaycan topraklarının tamamına götürme hakkını saklı tuttuklarını ifade etti.

Facebook’tan açıklama yapan Pogosyan, “Artsah’a (Karabağ) karşı gerçekleştirilen büyük çaplı savaşta Azerbaycan yönetimi para karşılığı tutulan teröristleri dahil etti, bunların var olduğu çeşitli uluslararası merkezlerce doğrulandı. Bu da şu anlama geliyor: Durumun zorlaşması, bize terör örgütlerini temizlemek için gelecekteki operasyonlarımızı Azerbaycan topraklarının tamamına yaymaya yönelik meşru hakkı tanıyor” ifadelerini kullandı.

Pogosyan, Karabağ’ın bugünlerde ‘hiç abartısız’ uluslararası terörle mücadele etmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

Bakü’nün AGİT Minsk Grubu bünyesindeki barışçıl müzakereler yoluyla Karabağ’daki sorunların çözümüne yanaşmadığını ve askeri çözümü seçtiğini belirten Pogosyan, “Savaşın ilk günlerinden beri Azerbaycan Artsah’ın sivil yerleşim birimlerine ateş etti, uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan çeşitli silahları kullandı” açıklamasını yaptı.