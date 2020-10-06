Bahçeli: TTB kapatılsın diyorum

Azerbaycan ile Türkiye devlet tanımı olarak ayrı olabilir ama biz bir millet gövdesinin aynı kolları, iki ayrı koç başıyız. Ankara ile Bakü, Turan ülküsünün suyu aynı havzada toplanan çağlayanıdır. Soydaşlarımızın derdi derdimiz, hesabı hesabımızdır. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecek diyorsak inmeyecektir. İndirmeye kalkışan bunun bedelini canıyla ödeyecektir.