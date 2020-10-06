Bahçeli: TTB kapatılsın diyorum

Ermenistan'ı 'Mütecaviz düşman' olarak tanımalayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Askeri başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir. Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ’dan çekilecekler ya da ezileceklerdir" diye konuştu.
Bahçeli, "Güney Kafkasya’da çözümün tek yolu, Ermenistan’ın işgal ettiği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi, Dağlık Karabağ’a Azerbaycan bayrağının dikilerek egemenliğinin teyit edilmesidir. Başka çare yoktur, başka seçenek yoktur, başka çözüm yoktur" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulumuzun tavsiye ettiği kuralları riayet etmeliyiz. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için güven vermektedir. Sağlık bakanımız ve donanımlı ekibi hastalıkla mücadele sürecini başarıyla yürütmektedir. Bilim kurulumuz bazı çatlak sesler hariç meseleye hakimdir.
Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/PJRWEQ6s3G— MHP 🇹🇷🇦🇿 (@MHP_Bilgi) October 6, 2020
- Sağlık Bakanlığı verileri üzerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar bize göre müfteri korosudur, yalan makineleridir. Bizim sorunumuz TTB Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle TTB kapatılsın diyorum. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna niyet etmesin. TTB başkanlığına kimin seçildiğini, nasıl kötü bir maziye sahip olduğunu nihayetinde herkes görmüştür.
'Bizim kağıda ayıracak vaktimiz yok'
- Hükümet başarılı bir şekilde korona ile mücadele ederken, gerçekleri çarpıtanlara göz yumamaz, hareketsiz kalamazdık. Attığımız bir taşla aynı dalda tüneyen birden fazla kuş havalanmıştır.
- Doğruları eğip bükerek bizi doktorlarımızla kutuplaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi yaptığı işte ustalaşması, mesela yeni bir iskambil destesi alarak zilletin diğer ortaklarıyla masaya oturmalarıdır. Bizim kağıda ayıracak vaktimiz yoktur.
- Kılıçdaroğlu'nu uçuk kaçık komiklikler yapmak yerine, ciddi ve sorumlu bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Olamıyorsa en azından bu tip siyasetçi taklidi yapmasında yarar vardır. Kaldı ki bu konuda hiç kimse eline su dökemeyecektir. Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın ilerlesin, öteki çadır tiyatrosu alanında önünün açık olduğunu görüyor, kendisine muvaffakiyetler diliyorum.
'Soydaşlarımızın derdi derdimiz, hesabı hesabımızdır'
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Azerbaycan ile Türkiye devlet tanımı olarak ayrı olabilir ama biz bir millet gövdesinin aynı kolları, iki ayrı koç başıyız. Ankara ile Bakü, Turan ülküsünün suyu aynı havzada toplanan çağlayanıdır. Soydaşlarımızın derdi derdimiz, hesabı hesabımızdır. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecek diyorsak inmeyecektir. İndirmeye kalkışan bunun bedelini canıyla ödeyecektir.
- Bize göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır, tertiptir, yenilgiye onaydır. Mütecaviz düşmanın beli kırılmadan, askeri başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir. Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ’dan çekilecekler ya da ezileceklerdir.
- Güney Kafkasya’da çözümün tek yolu, Ermenistan’ın işgal ettiği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi, Dağlık Karabağ’a Azerbaycan bayrağının dikilerek egemenliğinin teyit edilmesidir. Başka çare yoktur, başka seçenek yoktur, başka çözüm yoktur.
'Soruşturmanın ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli'
- 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli, 35 ilimizde, 68 ilçemizde halkı sokağa döken, 53 kişinin ölümüne neden olan bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir.
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