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    Muharrem İnce

    İnce: Biz emek harcıyoruz, para harcamıyoruz

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    “Bin Günde Memleket Hareketi”nin finansmanını nasıl sağladığı sorulan Muharrem İnce, “Bu hareketin kurucusu 50 kişiyiz. Bir depo benzin 3 bin lira. Bu benzinle bin kilometre gidiyoruz. 5 yıldızlı otellerde kalmıyoruz. Biz emek harcıyoruz, para harcamıyoruz” yanıtını verdi.

    'Bin Günde Memleket Hareketi'ni kuran CHP'li Muharrem İnce, Karaman ve Konya'da halkla bir araya geldi.

    Karaman'da İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret eden İnce, daha sonra miting otobüsüne binerek halkı selamladı, fotoğraf çektirdi.

    'Konya AK Parti'nin kalesi değil'

    Ardından Konya'ya geçen İnce, Mevlana Meydanı'ndaki halkla sohbet etti ve gazetecilere açıklama yaptı.

    “Konya'nın, AK Parti'nin kalesi olmadığını” söyleyen İnce, 81 ilin de kendisinin memleketi olduğunu belirtti.

    İnce, "Kaleler yıkılır, merak etmeyin. Yeter ki doğru muhalefet olsun. Mevlana şöyle diyor: Kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. O kapıları açacağız" dedi. 

    Muharrem İnce, bir gazetecinin "Bin Günde Memleket Hareketi'ni nasıl finanse ediyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    "Biz bu hareketin kurucusu 50 kişiyiz. Bir depo benzin 3 bin lira. Bu benzinle bin kilometre gidiyoruz. 50 kişi bir depo doldursa 50 bin kilometre yapar. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Dün Aksaray'daydık. Teyzemizin biri dolma yapıp geldi. Şimdi de bir Konyalı kardeşimiz etli pide yapıp getirir. Otel parasını da cebimizden verdik. Biz 5 yıldızlı otellerde kalmıyoruz. Biz emek harcıyoruz, para harcamıyoruz."

    Etiketler:
    Karaman, Konya, Bin Günde Memleket Hareketi, Muharrem İnce
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