Aliyev: Türkiye Karabağ sorununun çözümünde yer alacaktır, hangi formda olacağı teknik bir mesele

Azerbaycan lideri Aliyev, Karabağ’daki yeni gerilim dalgasında Türkiye’nin oynadığı rolün üçüncü tarafların krize müdahalesini engellediğini belirtti. Türkiye’nin Karabağ’da nihai çözüm bulunmasında mutlaka rol oynayacağını kaydetti. Ayrıca, Rusya’nın tarihi nedenlerle Karabağ'da herhangi bir ülkeden çok daha fazla etki gücü olduğunu söyledi.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev Rus RBK televizyonuna demecinde, Türkiye’nin Karabağ’daki rolüne ilişkin bir soru üstüne, “Türkiye hem dünyada hem bölgede istikrar sağlayıcı rolü oynuyor. Türkiye liderliğinin çok net bir biçimde pozisyon alması gerilimin tırmandığı dönemde üçüncü tarafların bu krize müdahalesini engellemiştir” dedi.

Aliyev, “O nedenle Türkiye’nin sadece pozitif bir rol oynadığını düşünüyorum, (Karabağ sorununun) çözümü de dahil bölgemizde daha da büyük bir rol oynamalı” diye ekledi.

‘Moskova’daki müzakere masasında bulunmayışı, Ankara’ya yönelik suçlamaların dayanaksız olduğunu gösterdi’

Azerbaycan Devlet Başkanı’na göre Karabağ’da 27 Eylül’den beri süren çatışmaların geçici olarak durması kararıyla sonuçlanan ‘Moskova’daki müzakere masasında bulunmayışı, Ankara’nın, Karabağ’daki çatışmalarda doğrudan yer aldığı suçlamalarının da dayanaksız olduğunu gösterdi.’

Aliyev, “(Moskova’da üstünde anlaşılan) açıklama benim tarafımdan onaylanmıştır, başka kimse tarafından değil. Birisi tarafından yönlendiriliyor olsaydık, mesele bu kadar çabuk sonuca bağlanmazdı diye düşünüyorum” vurgusunu yaptı.

Azerbaycan lideri başka bir soru karşısındaysa, “(Karabağ’daki çözüm sürecini yürüten) Minsk Grubu uzun zaman önce, 1992’de oluşturuldu, o dönem jeopolitik realiteler farklıydı. Şimdi bir temas grubu oluşturacak olsaydık bu grupta yer alacak arabulucu ülkeler de farklı olurdu” açıklamasını yaptı.

‘De facto ya da de jure, Türkiye’nin rolünün hangi formda olacağı sadece teknik bir mesele’

Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni temas grubunda yer alacak ülkeler bölgedeki gerçek güçler dengesi ile bölgedeki ülkelerin menfaatlerini yansıtmalı, ayrıca sonuç odaklı olmalı. Tabii ki sorunun çözümlenmesinde Türkiye’nin önemli bir yol oynaması gerektiği ve oynayacağı konusunda hiçbir şüphe olmamalı. De facto (fiilen) ya da de jure (hukuken), bunun hangi formda olacağı sadece teknik bir meseledir.”

‘Rusya’nın Karabağ sorununun çözümüne etki etme gücü diğer herhangi bir ülkeye göre kıyaslanamayacak kadar fazladır’

Azerbaycan lideri Rusya’nın Karabağ sorununun çözümündeki rolüne dair bir soru üstüne ise şu cevabı verdi:

“Komşumuz olarak, hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile ortak tarihe sahip bir ülke olarak tabii ki özel bir rol oynuyor. Bu rol hem tarihe hem halklarımız arasındaki ilişkilere hem de Rusya’nın dünyadaki ve tabii ki de bölgemizdeki ağırlığı ile rolüne dayanmaktadır. Bu nesnel sebeplerden dolayı, tabii ki de Rusya’nın Karabağ sorununun çözümüne etki etme gücü diğer herhangi bir ülkeye göre kıyaslanamayacak kadar fazladır.”