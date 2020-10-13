Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun seçim çağrısına yanıt: Seçim 2023'te, adayımız Erdoğan

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Teröristler Hatay'daki sözde kutsal ateşi selamlamışlar ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin çocukları, ifridin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları, dahası yaptıkları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır.
Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/oiS084mGip— MHP 🇹🇷🇦🇿 (@MHP_Bilgi) October 13, 2020
'Masalarda çözüm aramak cinayetlerin meşrulaşması demektir'
- Terörist devlet Ermenistan Dağlık Karabağ’dan çekilmeden, işgal ettiği toprakları hak sahibi Azerbaycan’a teslim etmeden silahları indirmek, ateşi dindirmek, masalarda çözüm aramak cinayetlerin, rezaletlerin ve zulmetin meşrulaşması demektir.
- Bakü'yü hedef yapanların, Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından en makul davranıştır.
'MHP, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır'
- MHP, genel seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır.
- Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Daha çok söyleyeni değil söyleteni merak ediyorum. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)