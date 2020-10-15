Aliyev: Dağlık Karabağ’da paralı askerlerin olduğuna dair hiçbir ülke kanıt sunmadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da paralı askerlerin kullanıldığı iddialarını “İhtiyacımız yok” sözleriyle bir kez daha yalanladı ve bu iddialara ilişkin hiçbir ülkenin kanıt sunmadığını ifade etti.

France 24 televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temas hattında paralı askerlerin yer aldığına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Aliyev, “Paralı askerler yok, bu bizim resmi açıklamamızdır. Çatışmaların başlamasından bu yana iki haftadan fazla bir süre geçti ve hiçbir ülke bu konuda bize bir kanıt sunmadı. Ayrıca buna ihtiyacımız da yok, bizim 100 binden fazla askerden oluşan bir ordumuz var” ifadelerini kullandı.

‘Topraklarımızı kendi başımıza kurtarabiliyoruz’

Aliyev, ayrıca “Bugün sahada yaptığımız her şey ordumuzun topraklarını kendi başına kurtarma kabiliyeti olduğunun kanıtı” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Aliyev daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriyeli militanların resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'da çatışmalara katılmak üzere Bakü'ye aktarıldığı şeklindeki açıklaması nedeniyle Fransa'dan özür dilemesini istemişti.

Aliyev, bu tür iddiaları uydurma olarak nitelendirmişti.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’ya gitmişti.

Moskova’daki görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.

Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakü ve Erivan’dan ihlallere ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.