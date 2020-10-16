'Işıklar yanıyor' tartışmasına Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu

İçişleri Bakanlığı ve AYM üyesi Engin Yıldırım arasında geçen 'ışık' polemiğine ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Necdet Sezer, "13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" dedi.