Lavrov ve Çavuşoğlu Dağlık Karabağ’ı konuştu: Moskova’da üzerinde anlaşılan açıklamanın maddelerine uyulmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Lavrov ve Çavuşoğlu arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde taraflar 10 Ekim’de Moskova’da mutabık kalınan açıklamanın maddelerine uyulması gerektiğini vurguladı.

İkili, ateşkesin bir an önce sağlanması ve ateşkese uyulmasını kontrol etmeye yönelik mekanizmalar üzerinde anlaşılması gerektiğini de ifade etti.

Bakanlar sorunun barışçıl yolla çözülmesinden başka bir alternatif olmadığını da kaydetti.

Görüşmede ayrıca AGİT Minsk grubu kapsamında gerçek sonuçlara ulaşmak hedefiyle, müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına yönelik adımlar üzerinde hızlı bir şekilde anlaşılmasının önemi vurgulandı.

Karşılıklı temasların yanı sıra ikili ve uluslararası gündemdeki meseleler görüşmede değinilen konular arasındaydı.

Moskova’da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında 10 saat süren görüşmelerin ardından ortak bir açıklama üzerinde anlaşılmıştı.

Açıklamadaki maddeler arasında 10 Ekim saat 12:00 itibariyle ateşkesin başlaması ve Dağlık Karabağ konusundaki müzakerelerin formatının değiştirilmemesi yer alıyor.