İYİ Parti'de kriz yaratan listede adı geçen Çıray: Parti dışındaki güçlere kadar uzanan bir rahatsızlık vermiş olmalıyım

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan ve parti içinde krize neden olan 'oy verilmeyecekler listesi'nde ismi geçen Aytun Çıray, "Parti dışındaki güçlere kadar uzanan bir rahatsızlık vermiş olmalıyım, olmalıyız. Bu bir alan temizliğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Çıray, paritsindeki 'liste krizine' ilişkin Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in parti kurulmadan önce kendisine, "Sen kurucu olma. Başın belâya girebilir. Parti tutmazsa da siyasi hayatın biter. Tutarsa 4 ay sonraki kurultayda katılırsın" dediğini anlatan Çıray, bazı istişarelerde bulunduktan sonra, “Kurucu olmazsam, sonradan gelirsem çirkin bir transfer algısı olur. Bu hem bana, hem size, hem Sayın Kılıçdaroğlu'na zarar verir” yanıtını verdiğini anlattı.

'Bu bir alan temizliğidir'

"Kurultayda, "Kara liste' aracılığı ile bir alan temizliği yapılmıştır" diyen Çıray özetle şunları kaydetti:

"20 Eylül kurultayı, aşapı yukarı hiç sorunu olmayan ve yükselme trendine giren İYİ Parti'ye makas değiştirtmek amacını taşımaktadır. Halk nezdinde siyasi itibarının zirvesinde olan birinin, bir önceki kurultayda 3. sıradan seçilip sonrakinde ilk ellide bile olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu çok iyi bilirsiniz. Bu operasyonları yapanların İYİ Parti'nin güven kaybedeceğini bilmemeleri mümkün değil. O halde parti dışındaki güçlere kadar uzanan bir rahatsızlık vermiş olmalıyım, olmalıyız. Bu bir alan temizliğidir."