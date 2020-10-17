Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil halkı hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu. 2'si çocuk 13 kişinin can verdiği, 45 kişinin yaralandığı saldırının ardından açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın savaş suçu işlemeye ve sivilleri katletmeye devam ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden masum insanları öldürdüğünü kaydederek, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir" değerlendirmesinde bulundu.

AA'da yer alan habere göre 2'si çocuk 13 kişinin can verdiği, 45 kişinin yaralandığı saldırının ardından yapılan açıklamada Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan’ın daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can #Azerbaycan’ın daima yanındayız. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 17, 2020

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