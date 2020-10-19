Azerbaycan ile Ermenistan'dan karşılıklı Dağlık Karabağ açıklamaları: Çatışmalar devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki temas hattında yerleşim birimlerine saldırdığı bildirildi. Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’dan da Azerbaycan güçlerinin kuzey ve güney yönünde saldırdığı ileri sürüldü.

Dağlık Karabağ’da 18 Ekim’de başlaması üzerinde anlaşılan yeni ateşkese rağmen ihlallerin sürdüğüne dair açıklamalar geliyor.

Bakanlığın açıklamasında, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri gece boyunca Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine topçu saldırılarına devam etti. Ağcabedi bölgesine sabah saatlerinden beri ateş açılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ: Gerginlik sürdü

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın savunma ordusundan da Azerbaycan’ın temas hattının kuzey ve güney yönlerinde füze ve topçu saldırılarına devam ettiği ileri sürüldü.

Facebook’taki açıklamada, temas hattında gece boyunca gerginliğin sürdüğü, belirli bölgelerde topçu silahlarıyla düelloların gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, “Sabah saatlerinde insani amaçlı olarak varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, düşman güçleri güney ve kuzey yönünde füze ve topçu saldırılarına devam etti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Dağlık Karabağ savunma ordusunun düşmanın saldırılarını bastırmak için tedbirler aldığı, durumu kontrol altında tuttuğu iddia edildi.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’ya gitmişti.

Moskova’daki görüşme neticesinde 10 Ekim’de Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti. Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam etmişti.

Daha sonra Bakü ve Erivan 18 Ekim saat 00:00’dan itibaren yeni bir ateşkes ilan etmek üzerinde anlaşmıştı.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.