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    Bahçeli'den 'askıda ekmek' kampanyasını eleştirenlere tepki: Gafiller

    © AA / Fatih Kurt
    Politika
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    Ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak 'askıda ekmek' kampanyası başlatan MHP lideri Bahçeli, eleştirilere tepki gösterdi. Bahçeli, "Manevi dayanışmayı hedefleyen paylaşmayı önceliği alan, askıda ekmek kampanyamıza yüzsüzce kulp takıp kara çalanlar utanmalarını kaybetmiş gafillerdir" dedi.

    MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır.
    • Doğalgaz rezervindeki gelişmeler karşısında yüzleri asılan, canları sıkılan, moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler kendilerini ele vermişlerdir.
    • Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. İnsan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır.

    'Rum tezleri değil Türk’ün muteber iradesi kazanmıştır'

    • Bizi derinden üzen ve kahreden bir başka konu, 1990'lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri'nin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir. Bu suskunluk, bu durgunluk Türk’e yakışıyor mu?
    • KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde, mücahit ruhu müzakereci saplantıları tarihin kenarına itmiştir. Çok şükür esaret değil cesaret kazanmıştır. Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Zillet değil millet kazanmıştır. Rum tezleri değil Türk’ün muteber iradesi kazanmıştır.
    • Türkiye ile KKTC, birbirine kopmaz bağ ile bağlanması şehitlerimizin emaneti, milletimizin beklentisi, Türklüğün yemindir. Lefkoşa, Ankara'nın ikiz kardeşidir.
    • KKTC 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı bütün hissiyatımla tebrik ediyorum.

    'Işığı yakanların da kapatacak olanın da sadece aziz millet olduğunu bilmeleri hem tavsiyemiz hem de ikazımızdır'

    • Işıklar yanıyor mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların, ışığı yakanların da kapatacak olanın da sadece aziz millet olduğunu bilmeleri hem tavsiyemiz hem de ikazımızdır.
    Etiketler:
    Ersin Tatar, Dağlık Karabağ, Seçim, Kuzey Kıbrıs, Doğalgaz, Karadeniz, cumhur ittifakı, Türkiye, MHP, Devlet Bahçeli
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