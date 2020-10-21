İran: Rusya ve Türkiye'yle olan üçlü inisiyatif, AGİT Minsk Grubu'nun Karabağ'da çözüm çabalarına katkı sunabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya ve Türkiye'yle sürdürülen üçlü bölgesel inisiyatifin Dağlık Karabağ'da çözüm bulunması için AGİT Minsk Grubu'nun çabalarına ek katkı sunacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, geçen hafta Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında Moskova ve Ankara'yla sürdürülen bölgesel inisiyatif kapsamında Karabağ'da çözüm bulunmasına yardımcı olabileceklerini belirterek Tahran'ın Dağlık Karabağ'da kalıcı barışın sağlanmasına ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Sputnik'e demecinde Zarif'in gündeme getirdiği üçlü inisiyatifle ilgili açıklama yapan Hatipzade, İran, Rusya ve Türkiye'nin yer alacağı üçlü yapının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun çabalarını tamamlayacağını söyledi.

Hatipzade, Dağlık Karabağ'da kalıcı barışın ancak kapsamlı müzakereler yardımıyla sağlanabileceğini ekledi.