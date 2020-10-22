Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Alman Bild'i magazin basını olarak niteledi

Bild Yazı İşleri Müdürü Paul Ronzheimer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'daki çatışmalar hakkında Bild'e röportaj vermeyi kabul ettiğini söylediği Aliyev'in birden karar değiştirdiğini iddia ederek "Sayın Cumhurbaşkanı, hangi sorulardan korkuyor? Ermenistan'ın hem Başbakanı hem Cumhurbaşkanı Bild'e konuştu" göndermesi yapmıştı.

Ronzheimer'in sözlerine bir tweetle karşılık veren Haciyev, "Hiç kimsenin Bild'e röportaj konusunda onay vermediğini belirtmek isterim. Azerbaycan hükümeti adına yaptığınız açıkça profesyonellikten uzak. Cumhurbaşkanım, magazin basınına değil, profesyonel medyaya röportaj vermeyi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

@ronzheimer please be informed that no one has given any consent to give interview to BILD. Your statement on behalf of Azerbaijani Gov is unprofessional. My President @presidentaz prefers to give interview to professional media not 'yellow media outlets' pic.twitter.com/Fyahqf6F3c — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 21, 2020

Bu arada Azerbaycan'ın Almanya Büyükelçiliği, Azeri tarafının röportaj önerisinde bulunmadığını ve buna onay vermediğini belirtti. Elçilik, Ronzheimer'in açıklamasının yalan olduğunu vurguladı.