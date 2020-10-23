Parti kuracağı iddia edilen Mustafa Sarıgül, İstanbul İl Başkanı atadı

Kulislerde kurucusu olduğu 'Türkiye Değişim Hareketi'ni 'Türkiye Değişim Partisi' olarak partileştireceği konuşulan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı.

Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü.

Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı. Polat, sosyal medya hesabından Sarıgül'e teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin.”