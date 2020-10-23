Ermenistan: Azerbaycan'ın İran sınırındaki işgal bölgelerini tamamen kontrol altına aldığı doğru değil

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, "Sınır hattı boyunca şiddetli çatışmalar devam ediyor. Tam kontrolün sağlanması söz konusu olamaz. Azerbaycan birliklerinin bazı noktalarda Aras nehrini görmesi, onların İran sınırını tamamen kontrol ettiği anlamına gelmez" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı açıklamada 20 köy ve 1 kasabayla birlikte, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. İKi ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Valday Tartışma Kulübü'nde yaptığı açıklamada çatışmalarda iki tarafın verdiği kayıpların toplamda 5 bine yaklaştığını söylemişti. Ermenistan'ın elindeki verilere göre şimdiye 870'den fazla Ermeni askeri hayatını kaybetti.

Azeri tarafı, dün Ermenistan'ın Azerbaycan'ın kuzeydoğu ve merkezindeki bölgelere taktik füze saldırıları düzenlediğini ancak füzelere önleme yapıldığını belirtmişti.

Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.