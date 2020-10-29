Aliyev: Türkiye, İran, Rusya ve Azerbaycan arasında farklı formatlarda aktif bir işbirliği var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgede yeni gerçeklerin oluştuğunu, Türkiye, İran, Rusya ve İran arasında farklı formatlarda işbirliğinden söz edilebileceğini ifade etti.

Rus basınına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ krizinin çözümünden sonra bölgedeki jeopolitik durumun nasıl gelişeceğini düşündüğü sorusunu yanıtladı.

Aliyev, “Gelecekte durum elbette kriz öncesindekinden farklı olacak. Bölgedeki jeopolitik düzeni büyük ölçüde değiştirdik. Değişti ve birçok klişe geçmişte kaldı. Sözgelimi Rusya ve NATO cepheleşmesi klişesi. Şimdi bakın: Rusya ve NATO üyesi Türkiye arasında, Türkiye’nin başka bir NATO ülkesiyle olduğundan çok daha samimi, güvenilir ilişkiler var. Bu yoktu. Bunlar yeni gerçekler” ifadelerini kullandı.

Yeni gerçekleri siyasetçilerin faaliyetleriyle oluşturduğunu belirten Aliyev, “Bugün bölgemizde, buraların gündemini belirleyen, işbirliğini hedefleyen önde gelen siyasetçiler arasında çok olumlu bir işbirliği formatının geliştiğini düşünüyorum. Bugün Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan arasında hem üçlü hem ikili formatlarda aktif işbirliği olduğundan söz etmek mümkün. Bizim de üçlü formatta işbirliğimiz var” dedi.

Gelecekte dörtlü formatta çalışacakları zamanların da olacağını düşündüğünü belirten Aliyev, bunun tarihsel, ekonomik, ulaşımsal, jeopolitik açıdan ve daha önemlisi bölgedeki güvenliği güçlendirmek bakımından doğal olacağını ifade etti.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.