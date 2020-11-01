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    Mevlüt Çavuşoğlu, İlham Aliyev

    Aliyev, Çavuşoğlu'nu kabul etti: 'Savaşın devam etmesinden Paşinyan sorumludur'

    © AA
    Politika
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    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (225)
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da savaşın devam etmesinden ve her iki taraftaki can kayıplarından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sorumlu olduğunu söyledi.

    Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

    Kabulde yaptığı konuşmada Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyondan bahsederek, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak yardım istediğini belirtti.

    Paşinyan'ın mektubunun, mağlubiyetlerini kabul ettikleri, diğer taraftan da tam teslim olmak istemediklerini gösterdiğini belirten Aliyev, bugün ‘savaşın devam etmesinden ve her iki tarafta yaşanan can kayıplarından Paşinyan'ın sorumlu olduğunu’ vurguladı.

    Aliyev: Ermenistan'ın mağlubiyetini ilan etmesi en makul seçenek

    Aliyev, "Ermenistan'ın mağlubiyetini ilan ederek ordularını topraklarımızdan çıkartması ve sorunun masada çözülmesi en makul seçenektir. Sorunun çözümü artık gerçekleşiyor. Azerbaycan tek başına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarını uyguluyor ve büyük kısmını da uyguladı. Diğer kısımlarının da uygulanacağını ve ülkemizin toprak bütünlüğünün sağlanacağını umuyorum" dedi.

    Gösterdikleri destek için kardeş Türk halkına teşekkürlerini ileten Aliyev, Türk basınının da gece gündüz hayatlarını riske atarak bölgede görev yaptığını ve dünyanın, bölgede yaşananları daha çok Türk basını aracılığı ile gördüğünü bildirdi.

    Aliyev, Gence ve Berde'nin bombalanmasından sonra olay yerine ilk Türk basın mensuplarının ulaştığını hatırlatarak, bunun Türkiye-Azerbaycan birliğinin göstergesi olduğunu kaydetti.
    © AA
    Aliyev, Gence ve Berde'nin bombalanmasından sonra olay yerine ilk Türk basın mensuplarının ulaştığını hatırlatarak, bunun Türkiye-Azerbaycan birliğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

    Çavuşoğlu: Tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiniz

    Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakü'ye geldiğini söyledi.

    "Cumhurbaşkanımız bu süreçte kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın diye talimat verdi" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Sahadaki başarılarınızdan gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiniz" dedi.

    Çavuşoğlu, İzmir depreminin hemen ardından Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un kendisini arayarak yardıma hazır olduklarını ilettiğini, bunun Türkiye kamuoyunda memnuniyetle karşılandığını belirtti.

    Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'de yakından takip edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Halkımız bize sürekli Azerbaycan'a daha fazla destek verin diye uyarılarda bulunuyor" dedi.

    ‘Hakkımızı savunmaya devam edeceğiz’

    Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın hem sahada hem de hukuken üstün olmasına rağmen ateşkes konusunda ve masada da kendine güvenen bir devlet ve millet olarak olgunluğunu tüm dünyaya gösterdiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

    "Bunu anlayan var, anlamayan var, anlamak istemeyen var. Ermenistan'ın da ne yaptığını ve ateşkesi her seferinde ihlal ettiğini herkes görüyor fakat bunu söylemek istemeyen çok. O nedenle kendi aramızdaki dayanışmayı daha da güçlendirerek hakkımızı savunmaya devam edeceğiz."

    Görüşmede Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da yer aldı.

    Çavuşoğlu ve mevkidaşı Bayramov, daha sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına geçerek toplantılarını sürdürdü.

    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (225)
    Etiketler:
    Azerbaycan, Ermenistan, mağlubiyet, Dağlık Karabağ, Mevlüt Çavuşoğlu, İlham Aliyev, Nikol Paşinyan
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