Bahçeli: Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl kârı değil

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl kârı değildir.
Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/BNck8RwsQS— MHP 🇹🇷🇦🇿 (@MHP_Bilgi) November 3, 2020
- İzmir'deki depremi siyaset malzemesi yapanlar bu milletin evladı olmayanlardır. İzmirimize gavur benzetmesi yapanlar bu vatana, millete kasıt etmişlerdir.
- Devleti suçlamakla, mücadeleyi sulandırmakla amaçlanan nedir? Kirli niyet sahipleri hayasız değil midir? CHP yönetimine soruyorum, siz de hiç mi vicdan kalmadı. CHP Genel Başkanı'nın depremden bir gün sonra afet alanına gitmesi, mücadelenin merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yerleştirmesi gafilliktir.
- Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır.
'Cadı olmak için bayrama ihtiyaç yok'
- Koronavirüsle mücadelede tedbirlere uyarsak cephemiz yıkılmayacak, varlığımız zarar görmeyecektir. Maske, mesafe, temizlik şartlarına bağlılık devamlı vurgulanırken Boğaz’a nazır mekânlarda Cadılar Bayramı düzenleyip, vur patlasın çal oynasın demek en hafif tabirle pespayeliktir. Cadı olmak için bayrama ihtiyaç yoktur. Şımarık bir şekilde hastalığı bulaştırmak cinayet olmayacak mıdır?
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