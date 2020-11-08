Paşinyan: Savaş koşullarında Dağlık Karabağ'a ilişkin müzakereleri konuşmak gerçekçi değil

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, savaş koşullarında Dağlık Karabağ'da çözüme yönelik müzakereleri konuşmanın normal olduğunu ancak gerçekçi olmadığını savundu.

Alman ARD televizyonuna demeç veren Paşinyan, "Savaş koşullarında müzakereler hakkında konuşmak normal ancak gerçekçi değil. Zaten müzakerelerin koşulları istişare edilmiş ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisinde mutabık kalınmıştı" dedi.

Paşinyan, Moskova bildirisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğunda kabul edildiğini, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda onaylandığını anlattı.

Bildiride fiilen mutabık kalınan programın yer aldığını kaydeden Paşinyan, "Demek istediğim, eğer üzerinde mutabakat sağlanmış maddeler varsa, karşılıklı olarak koşul öne sürmenin ne anlamı var? Zira, en nihayetinde bildiride müşterek olarak kabul edildi. Yani artık koşul öne sürmeye gerek yok. Koşullar orada yazılı, biz onların kabul edilebilir olduğunu düşündük" diye konuştu.

Paşinyan, AGİT Minsk Grubu'nu Dağlık Karabağ sorununun istişare edilebileceği ve çözüme kavuşturulabileceği tek platform olarak gördüklerini ekledi.

Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan askerlerini çekmesi şartıyla Dağlık Karabağ’daki savaşı durdurmaya hazır olduklarını ifade etmişti.