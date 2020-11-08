CHP'li Özel: HDP'nin cevap vermesi gereken sorular var

Özel, "Elbette eleştiri aldıkları ve kendilerinin cevaplaması gerektiği birçok konu vardır. Terörle aranda mesafe var mı? Bunları HDP'nin açıklaması lazım" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'nin yanıtlaması gereken birçok soru olduğunu söylerken bunlardan bir tanesinin "Terörle aralarında mesafe var mı?" sorusu olduğunu söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Yol TV'de Onur Toper'in programına konuk olan Özgür Özel "HDP neden ittifak içerisinde değil?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"HDP seçimlere girerken mevcut kanunlara uygun olarak kurulmuş, kendi yapılanmasını tamamlamış ve başvurmuş. Her bir aday için her birimiz gibi adliyeye gitmiş temiz kağıdını almış. Kürt seçmenin yoğun olduğu bölgelerde de çok ciddi destek almış ama Kürt olmayan bir grup kentli seçmenden de oy alarak barajları geçmiş bir siyasi parti. Her birimiz kadar yasal bir parti. Elbette eleştiri aldıkları ve kendilerinin cevaplaması gerektiği birçok konu vardır. Terörle aranda mesafe var mı? Bunları HDP'nin açıklaması lazım."

"HDP ile aynı parti olamadığımızı gerçeğini bir kere görmek gerek" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Olsak aynı yerde siyaset yaparız. Gerçekten çok farklı olduğumuz alanlar var. Mecliste grubu olan bir parti olarak, diğer siyasi partilerle kurduğumuz ilişkiyi HDP'den esirgersek, bu HDP'ye oy veren seçmene haksızlık olur. Bu sandığı tanımamaktır. Ben bunu demokrasi anlayışıma yakıştırmam. HDP'nin demokratik siyasette kısıtlanması başka bir tarafı kuvvetlendirir. Onu hiç doğru bulmam. HDP'ye alabildiğince demokratik siyaset alanları açılmalı. Engellenme, baskı altında tutulma gibi işler yapılmamalı. Meşru, demokratik, sivil siyaset alanı içinde HDP'ye oy veren kitleler temsil ediliyor hissetmeli. İyi temsil ediyorsa oyunu artırmalı, kötü temsil ediyorsa oyunu düşürmeli, ama bunun dışında devlet gücü yargı gücü kullanılarak bir takım asimetrik baskılarla siyaset alanı daraltılmamalı."