Azerbaycan: Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ’da bazı bölgelerde kayıplar verip geri çekildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlık Karabağ’daki cephe hattının bazı bölümlerinde kayıplar verdiğini ve geri çekildiği açıklamasında bulundu.

Bakü’den gelen açıklamaya göre, dün gündüz saatlerinde ve bu gece Ermenistan güçleri Azerbaycan’a ait mevzilere ve yerleşim birimlerine ateş açtı.

Askeri eylemler özellikle de cephe hattının Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Kubatlı istikametinde sürdü. Gün içinde düşman güçlerine cephenin başlıca istikametlerinde ciddi darbeler indirildi. Düşman güçleri bazı bölgelerde asker ve teçhizat kaybı vererek geri çekilmek zorunda kaldı.

1 T-72 tankı, 1 D-30 obüsü, 1 havan topu takımı ve mühimmat dolu bir kamyon imha edildi.

Erivan dün Stepanakert’te Azerbaycan’a ait İHA’ların vurulduğunu bildirmişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, cephede durumun genel anlamda gergin olduğunu ifade etmişti.

Azerbaycan ordusundan ise dün Şuşa’nın alındığı bilgisi verilmişti. Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi Şuşa için çatışmaların sürdüğü açıklamasında bulunmuştu. Ermenistan da durumun bugün açıklığa kavuşacağını belirtmişti.

Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Dağlık Karabağ’daki temas hattında çatışmalar 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti. Bakü ve Erivan konuyla ilgili birbirlerine suçlamalar yöneltiyor. Çatışmanın tüm tarafları kısmi ya da tam seferberlik ilan etti. Siviller arasından can kayıpları mevcut.