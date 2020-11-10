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    Kılıçdaroğlu: Devleti arpalığa dönüştüren Erdoğan'dır

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    https://tr.sputniknews.com/politika/202011101043198468-kilicdaroglu-devleti-arpaliga-donusturen-erdogandir/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Devleti arpalığa dönüştüren Erdoğan'dır. Rüşvet alanları büyükelçi atayan Erdoğan'dır. Neresi hakaret? 'Rüşvet aldın' diyorum dava bile korkudan açamıyorlar" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Her düşünceye bu ülkede saygı olmalı, her düşünceye saygı gösterirsek çıkıp dünyaya haykırabiliriz bizim ülkemizde demokrasi var diye. Biz bunu istiyoruz.
    • Ben sanıyordum ki Zekeriya Öz sadece İstanbul'da var. Meğer Anadolu'da da varmış Zekeriya Öz'ler. Bizim bu kitapçığımızı toplatmışlar. Bu broşürde kimseye hakaret yok, hiçbir bilgi yanlış değil. Devleti arpalığa çevirirseniz biz bunu kamuoyuna duyuracağız.

    'Bir kişi dört yerden maaş alır mı? Her birisi 15-20 bin lira'

    • Bir kişi dört yerden maaş alır mı? Her birisi 15-20 bin lira. Bu ülkede bu kadar fakirlik varken biz bunu eleştirmeyecek miyiz? Hayır diyorlar, bunu yaparsanız cumhurbaşkanına hakaret etmiş olursunuz. Ne hakareti? Bunlar bu maaşları alıyorlar mı? Alıyorlar. Devleti arpalığa dönüştürdüler mi? Dönüştürdüler. Bu yeni Zekeriya Öz nasıl bu kararı alıyor? Sanıyorlar ki biz bunu dillendirmeyeceğiz.
    • Senin gücün yetmez sevgili hakim. Sen hakim değilsin. Sarayın korumaları adalet kürsüsünde oturduklarında biz onlara hakim demeyiz, onlar sarayın satılmış insanlarıdır. 5-6 yerden maaş alacaksın, bunu eleştirdik diye cumhurbaşkanına hakaretmiş. Bu kararların tamamının altında Erdoğan'ın imzası var. Devleti arpalığa dönüştüren de Erdoğan'dır. Rüşvet alanları büyükelçi atayan Erdoğan'dır. Neresi hakaret? 'Rüşvet aldın' diyorum dava bile korkudan açamıyorlar.

    ​'İşgalin sona ermesiyle birlikte bir dostluğun başlayacağını düşünüyorum'

    • Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri, bölgedeki ateşin düşmesine, savaşın sonlanmasına katkı verecektir. Umarım böyle bir barış süreci tekrar gerçekleşmiş olur. İşgalin sona ermesiyle birlikte bir dostluğun başlayacağını düşünüyorum. Umarım Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaflar son bulur. İki komşu daha sağlıklı daha tutarlı bir diyalog sürecine başlamış olurlar.
    • Ülke yönetimi ciddiyet ister. Halk sizi ülke yönetimi ile görevlendirmişse siz bakanlarınızı, kim hangi işi en iyi yapabilir düşüncesinden hareketle belirleyip onu bakanlığa atarsınız. Benim akrabam, eşim dostum diye kişileri bakan yapmazsınız.

    'Albayrak'ı en çok eleştirenlerden birisi de benim'

    • Berat Albayrak'ı en çok eleştirenlerden birisi de benim. Hazine'den sorumlu, ülke felaket durumda, kasa tamtakır ama ortalıkta pembe tabloyla kamuoyuna sunuş yapılıyor. Bu doğru değildi. Gerçekleri milletin bilmesi gerekiyordu.
    • İktidarın basiretsizliğini görünce onlara yol gösterdik. Daha 2018 Ağustos'unda bu iş böyle yürümez diye 13 madde halinde saydık. Kriz varsa kavga etmenin mantığı yok. Milyonların işsiz kaldığı bir süreç.
    • Siyasi parti devlet değildir, siyasi parti ne zaman ki ben devletim diyorsa o zaman sorunlar başlar. Tek adam rejimi bir kişinin 'ben devletim' dediği rejimdir. Tek adam rejiminin ülke için felaketler üreteceğini hep söyledik.
    • Sayın Albayrak, damat istifa etti. Gerçekten istifa etti mi, etmedi mi? Uzun bir sessizlik Saray'da. AK Parti grubunda sessizlik, ona koşulsuz destek veren, bütün değerlerini yitirip destek veren MHP'de de büyük bir suskunluk.
    • Medyaya bakıyorsunuz, açıklamanın üstünden 17 saat geçtiği halde 1780 radyo ve televizyondan sadece 5'i istifa ettiğini söylüyor. Diğerlerinde tık yok. Havuz medyasında zaten hiç tık yok. Şu memleketin geldiği hale bakar mısınız Allah aşkına?
    • 27 saat sonra bir açıklama yapıldı. Ülke böyle yönetiliyor. Milli mücalede veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte böyle yönetiliyor. Eğer bir ülkeyi anonim şirket gibi yönetmeye kalkarsanız sonuç budur.

    Ayrıntılar geliyor.

    Etiketler:
    Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Ekonomi, Türkiye, İstifa, Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi, Rüşvet, Hakim, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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