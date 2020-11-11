Bahçeli: Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın seçildiğini söyleyen Bahçeli, "Ülkemizin çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa, seçilen başkanın politikalarının çerçevesi ne içeriyorsa ona bakar, onunla ilgileniriz” dedi.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Bizim için önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikaların ülkemize ve uluslararası ilişkilere yansıma düzeyleridir. Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz.
- Biden'ın geçmişteki sözleri, çelişkileri, gel-gitleri, Türkiye'ye şaşı ve soğuk bakışı iyimserliğimizin önüne set çekmektedir.
Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/mTcfCITcGR— MHP 🇹🇷🇦🇿 (@MHP_Bilgi) November 11, 2020
- Bizim ABD'den beklentimiz Türkiye'yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır.
- Ne çok Biden şarlatanı, ne çok Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış.
Ayrıntılar geliyor.
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