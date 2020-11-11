Bahçeli: Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız

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Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz" dedi.