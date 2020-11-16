Paşinyan'ın sözlerine tepki: Başbakan yardımcısının özel kalem müdürü istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hakimleri hedef göstererek 'dört duvar arasında sızlananlar' sorununun nihai çözümü için cephedeki askerlerin dönmesini beklediği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Ermenistan Başbakan Yardımcısı 'Tigran Avinyan'ın Özel Kalem Müdürü Varag Siseryan, istifa kararı aldığını duyurdu.

Facebook hesabından açıklama yapan Siseryan, "Sayın yurttaşlarım, Başbakan Paşinyan'ın son paylaşımından sonra istifa dilekçesi yazma, Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme'deki üyeliğimi sonlandırma kararı aldım. Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan'a bana bu kadar sorumluluk gerektiren bir görev verdiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, 'dört duvar arasında sızlananlar' ifadesini ilk kez hakimlere karşı kullandı. Buna karşılık Ermenistan Yüksek Mahkeme Konseyi Başkanı Ruben Vardazaryan, hakimlere hükümet ve muhalefet çevrelerinin baskılarına boyun eğmeme çağrısı yapmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum temsilcisi, Paşinyan'ın sözlerini iç savaş çağrısı olarak niteleyerek Ulusal Güvenlik Servisi'ni dikkatli olmaya davet etmişti.

Dağlık Karabağ'da ateşkes anlaşmasını imzalayan Paşinyan'ın istifasını ve barış anlaşmasının koşullarının değiştirilmesini talep eden muhalif göstericilerin başkent Erivan'da düzenlediği protestolar hala devam ediyor.