İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ partisinden ihraç edildi

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu 'FETÖ'cü olmakla suçlayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinden ihraç edildiği bildirildi.

Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.

Ne olmuştu?

Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararı vermişti ve Ümit Özdağ yazılı savunmasını iletmişti.

İsmail Koncuk İYİ Parti’den istifa etti

Öte yandan, İYİ Parti'de "oy verilmeyecekler listesi" iddiaları üzerine başlayan tartışmaların ardından İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden ayrıldı.

27 Mart 2018 tarihinde Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan Koncuk, liste tartışmaları için geçen ay "Partide ahlaksız bir operasyon olmuştur. Bu parti ahlaksızlıklara zemin yaratmak için kurulmuş bir siyasi hareket değildir" demişti.

Kurultay’ın hemen sonrasında ise sosyal medya hesabından "İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun" ifadelerini kullanmıştı.