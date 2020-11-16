Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması: Keşke böyle olmasaydı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İyi Parti Genel Merkezi'nde Davutoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen ikiliye, sorular yöneltildi.

Habertürk'ün aktardığına göre, Ümit Özdağ'ın da partiden ihracına ilişkin bir açıklama yapan Akşener, "Bütün bunların her birine elbette çok üzülüyorum. Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı bir kenara bırakın, normal bir üyemizin dahi istifa etmesi, partimizle yolunu ayırması bizleri üzen bir durumdur. Ama benim bir özelliğim var. Bu irade beyanında bulunmuş hiçbir arkadaşımızı incitecek herhangi bir söz kelime sarf etmedim. Aynı noktada durmaya devam edeceğim. Sayın Özdağ konusu ise, keşke böyle olmasaydı. Sayın Özdağ, beni partimizi, başkanlık divanının neredeyse yarısını ilzam eden, iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle kendisine merkez disiplin kurulu partiden ihraç etme kararı vermiştir. Bizim MDK'mızın özelliği şu, bütün yazışmaları ayrıdır, hem meclisteki arkadaşlarımızın hem de kongrede seçilen MDK'mızın bir araya gelip aldığı karardır. Şu anda ayrıntıları gerçekten bilmiyorum. Herkes için hayırlısı olsun, ama üzüldüğümü ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

'Sayın Soylu'nun çevresine dikkat etmesine gerektiğini söyledim'

Akşener, şöyle devam etti: "27 yıldır aktif politika yapan Meral Akşener'in söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Sayın Soylu'nun çevresine dikkat etmesine gerektiğini söyledim. Uzun süre İçişleri Bakanlığı görevini yürütmediğim için zaman zaman acemilikle itham edilsem dahi kendisine eski İçişleri Bakanı olarak çevresine dikkat etmesini söyleyeyim buradan, herkes anlasın."