İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu'nun sözleri asılsızdır

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür" dedi.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 17, 2020

​Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda Cumhuriyet Gazetesine yönelik ilan kesme cezasına ilişkin "Cumhuriyet Gazetesi basın ilan kurumunun zulmüne uğradı. Niçin? Fahrettin Altun'un boğazda yaptığı inşaat dolayısıyla. Fahrettin Altun bu inşaatı yaptı mı, yaptı. İzin aldı mı, almadı. İnşaatı sonra kendisi yıktı mı, yıktı. Cumhuriyet Gazetesi bunu haber yaptı mı? Yaptı. Şimdi bu doğru haber yaptığı için ceza alıyor. Hukukta reform yapacağız diyenlere seslenmek isterim; ne zamandan beri doğru haberler ceza konusu olmaya başladı. Sen hukukta reform yapacağız diyorsan Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan haksız muameleyi derhal durduracaksın" ifadelerini kullanmıştı.