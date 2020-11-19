Akşener'den Çakıcı ile ilgili ilk yorum: Tehdidin adresi reform yapacağım diyen Adalet Bakanı Gül ve Erdoğan

Sayın Kılıçdaroğlu'nun tehdit edilmesi ve Türkiye’yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidar.



Bu tehdit, millî iradeye karşı yapılmış bir tehdittir.



Bugüne kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehditin yanında durmamıştır.



Asıl bakılması gereken yer burasıdır. pic.twitter.com/jl1Bqm17LC