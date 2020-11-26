Selvi: Erdoğan, Arınç'la ilgili konuşurken Bakan Soylu önündeki kağıda not alıyordu, sonra onu ortadan kaldırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında YİK'ten istifa eden Bülent Arınç'la ilgili konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önündeki kâğıda not aldığını yazdı. Selvi, Soylu'nun notu 'yok ettiğini' belirtti.

Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmayı değerlendiren Selvi, yazısında, Bakan Soylu'ya ilişkin bir detayı aktardı. Selvi, Erdoğan, Arınç hakkında konuşurken Soylu'nun önündeki kağıtlara notlar aldığını daha sonra bu kağıtları ortadan kaldırdığını aktardı.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Arınç, 'Sözleriniz bizi üzdü, rencide etti' deyince Erdoğan 'Sizin sözleriniz bizi daha çok üzdü. Beni rencide etti. Ellerinde Yasin Börü'nün, Kürtlerin kanı olan adamı başımıza çıkarıyorsun' diye tepki gösteriyor. Zaten dünkü konuşmasında da 'Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur' dedi. Erdoğan bunları söylerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önündeki kâğıda not alıyordu. Sonra onu ortadan kaldırdı." ifadesini kullandı.