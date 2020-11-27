Ermenistan Meclisi'nde Karabağ kavgası

Dağlık Karabağ'da imzalanan barış anlaşması, Ermenistan Meclisi'nde tartışmaya neden oldu. Milletvekili Amazasp Danielyan kaybedilen savaş hakkında bir konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verince tartışma büyüdü.