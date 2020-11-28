Kılıçdaroğlu'ndan esnafa: Sorunlarınızı çözmek istiyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adana Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Esnaf kardeşlerimin Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli olduklarını biliyorum. Var olan sorunlarınızı çözmek istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız, oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Siyaset köşeyi dönme yeri değildir, vatandaşa hizmet etme yeridir" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da esnafla buluştu. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle dükkânlarını kapatan esnafın mağdur olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dükkanı kapatıyorsun, işçiyi eve gönderip sahip çıkmıyorsan orada sosyal devlet yoktur" dedi.

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a devredilmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Kaça sattık, bilen yok. 600 milletvekili de bilmiyor ben de bilmiyorum. Katarlılara satıyorsunuz, ihale yaptınız mı? Belki başka bir ülke şu kadar veriyorum diyecekti. Niye ihale yapmadınız?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, "Birlikte Türkiye'yi aydanlığa çıkarmak zorundayız, bu işin partisi yok. Türkiye kan kaybediyor. Devletin bütün kurumlarını sattılar, nereye gitti bu para?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle: