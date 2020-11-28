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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan esnafa: Sorunlarınızı çözmek istiyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz

    © AA / Evrim Aydın
    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202011281043306957-kilicdaroglundan-esnafa-sorunlarinizi-cozmek-istiyorsaniz-oyunuzun-rengini-degistireceksiniz/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adana Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Esnaf kardeşlerimin Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli olduklarını biliyorum. Var olan sorunlarınızı çözmek istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız, oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Siyaset köşeyi dönme yeri değildir, vatandaşa hizmet etme yeridir" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da esnafla buluştu. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle dükkânlarını kapatan esnafın mağdur olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dükkanı kapatıyorsun, işçiyi eve gönderip sahip çıkmıyorsan orada sosyal devlet yoktur" dedi. 

    Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a devredilmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Kaça sattık, bilen yok. 600 milletvekili de bilmiyor ben de bilmiyorum. Katarlılara satıyorsunuz, ihale yaptınız mı? Belki başka bir ülke şu kadar veriyorum diyecekti. Niye ihale yapmadınız?" diye sordu.

    Kılıçdaroğlu, "Birlikte Türkiye'yi aydanlığa çıkarmak zorundayız, bu işin partisi yok. Türkiye kan kaybediyor. Devletin bütün kurumlarını sattılar, nereye gitti bu para?" ifadesini kullandı. 

    Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

    • Türkiye'de esnaf gerçekten devletin orta direği ise, korunmak isteniyorsa onun sorunlarını dinlemek, beklentilerine cevap vermek zorundayız. Benim konuştuğum esnaf arkadaşlar, 'Sorunumuz için başvuracak yer bulamıyoruz' diyorlar. Sorunun çözümüne makro açıdan baktığımızda bir esnaf bakanlığının kurulması lazım. Esnafın derdini anlatacak bir makam yok. Esnaf bakanlığı kurmak çok mu zor? Anayasada esnaflarla ilgili bir hüküm var, kim koruyacak? Koruyacak makam yok. Esnaf bakanlığı olacak ki esnafın derdini anlatabileceği bir makam olsun. Benim esnaf kardeşlerimden isteğim, sorununuzu bu bağlamda dile getirin. 
    • Esnaf kardeşlerimin CHP'ye mesafeli olduklarını biliyorum. Benim sizden isteğim, var olan sorunlarınızı çözmek istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız, oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Siyaset köşeyi dönme yeri midir? Vatandaşa hizmet etme yeridir. 
    • Türkiye bildiğiniz gibi değil, çok daha kötü. Her şeyi sattık. En son Borsa İstanbul'un yüzde onunu. Şu soruyu sorun; ödediğimiz vergiler nereye gidiyor. Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu Katarlılara sattık, kaça sattık, bilen yok. 600 milletvekili de bilmiyor ben de bilmiyorum. Katarlılara satıyorsunuz, ihale yaptınız mı? Belki başka bir ülke şu kadar veriyorum diyecekti. Niye ihale yapmadınız? 
    • Esnaf sesini yükseltmek zorunda. 40yıldır vergi ödüyorum, 40 gün niye bakamadın bana demesi lazım. Vergiler nereye gidiyor. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik olarak Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edildiğini biliyor musunuz? 178 milyar dolar faiz ödendi. Bu parayla ikinci bir Türkiye inşa edilir! Bu eski rakam. Kimin parasıyla ödendi bu? Sizden toplanan paralarla... 83 milyon... Demek ki çalışacağız, Türkiye için, çocuklarımız için. Allah'ın verdiği en değerli hazine akıldır. Sorgulamak demektir. Hayatı, siyaseti sorgulamak zorundayız.
    • Stopaj vergisiyle sizin ne alakanız var? Kaldırın kardeşim bunu. Mülk sahibine sizin sırtınızdan ek avantaj geliyor. Kaldırın bunu esnaf rahat etsin. Vergi azalmayacak. 
    • Yanınızda çalışan kişi dükkan kapanınca evine döndü. Nasıl geçinecek? Buna sosyal devlet bakmalı. Nerede sosyal devlet? Benim açlığımı gidermek zorunda. Bu coğrafyada hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli, eğer giriyorsa 83 milyon uyumamalı. Eğer bu ülkede beraber huzur içinde yaşayacaksak herkes karnını doyurmalı. Para var, işsizlik sigortası fonu var. Dünyanın parası var, dünyanın parasına ne oldu? Nereye gitti bu paralar. Bilemezsiniz. Başkaları kullandı o parayı. Kimin garantisiydi bu? İşsiz kalan kişinin garantisiydi. Çünkü onun aylığından kesiliyordu. Kendi kumbarasından bir miktar ödediler başka ödemediler. Dükkanı kapatıyorsun, işçiyi eve gönderip sahip çıkmıyorsan orada sosyal devlet yoktur. 
    • Parayı esnafa mı, üreticiye mi, çiftçiye mi, tefeciye mi verelim? Bu bir siyasi tercihtir. Bunu iktidar seçiyor. Bütçeyi onlar belirliyorlar. Bize düşen görev yanlışsa yanlış demek. Size düşen görev, 'dükkanı kapattın bana bir şey vermedin' diye sormak. 
    • Birlikte Türkiye'yi aydanlığa çıkarmak zorundayız, bu işin partisi yok. Türkiye kan kaybediyor. Devletin bütün kurumlarını sattılar, nereye gitti bu para? Bir Katar firmasına 90 milyon dolar birden düşürdüler, iki kıyak birden geçtiler. Bir katar firmasına sağlanan 90 milyonu esnafa verseler ne olurdu? Bir kişiye sağlanan imkanı yüz binlerce kişiye sağlamıyorsunuz. Bu bir siyasi tercihtir. Sizin bu tercihi görmeniz lazım Benim sorumluluğum var doğru, ama tek tek her birinizin sorumluluğu var. 
    • Kul hakkı işlemek en büyük günahsa, kul hakkı yiyene oy vermeyeceksiniz. İşin doğasında ahlakında, inancımızda bu vardır. Bütün esnaf kardeşlerimin bunu düşünmesi lazım. Biz esnafın sorunlarına eğilip dinleseydik belki bugünkü tablo olmazdı. Şimdi Türkiye'nin bütün coğrafyasını geziyoruz. Bir sorun varsa artık nasıl çözüleceğini toplumun önüne koyuyoruz. En iyisini biz yaptık demeyiz. Bir vatandaş eksik der, kabul ederiz telafi ederiz.
    Etiketler:
    Borsa İstanbul, Katar, Koronavirüs, AK Parti, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf, Adana, Kemal Kılıçdaroğlu
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