Kalın'dan 'Devletin ordusu Katar'a satıldı' diyen CHP'li Başarır'a yanıt

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Kalın, paylaşımında, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz.

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 29, 2020

​Başarır, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını 'Ordu Katar'a satıldı' sözleriyle eleştirmişti. ''Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satıldı'' ifadesini kullanan Başarır, programın ilerleyen dakikalarında ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.