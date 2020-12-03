CHP'li Özel: Genelkurmay Başkanı ile polemik yapmayız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz, Genelkurmay Başkanı ile polemik yapmayız. Genelkurmay Başkanı'nın sıcak siyaset alanına girmemesi lazım. Onun, oraya çekilmemesi lazım. Buna sivil toplumun, meslek örgütlerinin, sendikaların alet edilmemesi lazım" dedi.

CHP'li Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekerek, engellilerin, engelli istihdam kotasının yüzde 6'ya çıkarılmasını, batı ülkelerinde olduğu gibi destekli istihdam seçeneklerinin yürürlüğe konmasını istediklerini anlattı.

Engellilere maaş bağlanırken, ailenin gelirine değil, engellinin gelirine bakılarak yapılmasının talep edildiğini aktaran Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un tüm engelli derneklerinin temsilcilerini davet etmesi ve sorunlarını dinlemesi gerektiğini söyledi.

'Habertürk, Albayrak'ın istifasını veren 5 kanaldan biri'

Özel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu programda, Türk ordusuna yönelik ifadelerini yayımlayan Habertürk televizyonuna 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına ilişkin, "Türkiye'de izlenebilen bin 780 kanal var. Habertürk, Berat Albayrak'ın istifasını veren 5 kanaldan biri. Diğerleri, Halk TV, Tele 1, KRT ve Bloomberg. Damat Albayrak, istifa edince buna 3 maymunu oynamayıp, gazetecilik yaptığı için Habertürk'e had bildirme, zapturapt altına alma ve ceza kesip Habertürk'ü giyotinin altında tutma, Habertürk'e 'Sakın ha gazetecilik yapma' cezasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK tarafından 29 Kasım'da konuya ilişkin yapılan açıklamaya işaret eden Özel, "İhsas-ı rey. 2 Aralık'ta karar veriyor ama internete koyduğu açıklamadan ne yapacağı zaten belli. Böyle şey mi olur? Görevin gereğince soruşturma başlatırsın. Sonra karar verirsin. RTÜK üyeleri niye toplanıyor?" diye sordu.

'Neymiş, taktikler hep FETÖ taktikleriymiş'

Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiminin Kovid-19 nedeniyle 17'e Aralık'a ertelendiğini belirten Özel, "17 Aralık'ta Kovid-19 bitecek çünkü. İddia o ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a atanan İrfan Fidan, makbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ne istedilerse yapıyor, onu aldılar Yargıtay'a atadılar. Bu seçimi bugün yapsalar olmuyor. Yargıtay'da bir süre görevini yaptırıp, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) üye olarak seçecek. Tanıdık mı, tanıdık. AYM Raportörü Alparslan Altan'ı Ulaştırma Bakanlığı'na müsteşar yapıp, bir gün tutup alıp, AYM üyesi yapmışlardı. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den alınan 2 üyeden biri. Neymiş, taktikler hep FETÖ taktikleriymiş. Neymiş, terör örgütünün biri gitmiş ama hangi etki örgütü şu an yönetiyorsa, yarın altından ne çıkacak bilmiyoruz ama örgütlü bir kötücül aynen devredeymiş. Atamazsanız deriz ki 'İddiamız, şüphemiz boşa çıktı.' Utandırın bizi" diye konuştu.

'Esnaflar kan ağlıyor, ertelenen borçlar var, verilen kredilerin taksitleri geldi, gidiyorlar'

Meclis'in AK Parti'nin grup önerisiyle bugün kapanacağını anlatan Özel, sonra bütçe görüşmelerinin başlayacağını, ardından da tatil olacağını söyledi.

Uzlaşı haftası yapılamadığını kaydeden Özel, "Esnaflar kan ağlıyor, ertelenen borçlar var, verilen kredilerin taksitleri geldi, gidiyorlar. Esnaflara, pandemi nedeniyle bir sürü ek destek verilmesi lazım, gidiyorlar. Sicil affı çıkarmadan gidiyorlar. 'Pandemi süresince kiralarda stopajı kaldıralım' diyoruz, gidiyorlar. 'AVM'ler şimdi tamamen kapanmalı ama esnaf için de normalde haftanın en az bir günü kapalı kalmalı' diyoruz, yapmadan gidiyorlar. 'SGK primleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemlerde, devlet tarafından ödenmeli, ayrıca çalışanlara en az asgari ücret verilmeli' diyoruz, yapmadan gidiyorlar. Sağlık çalışanları perişan oldu. Ölenler var, şehit sayılmalı. Yerlerine görev yapmak isteyen kahramanlar var, hepsi birden atanmalı. Mevcut kadroların dinlenmesi için yeni sağlık çalışanı şart. Gerekirse belli yerleri 14 gün çalıştır, 14 gün karantina uygulamasıyla sağlık ordusunu hep sağlıklı tutup hem de o bulaş riskini, o zincirden onları koparmak için yedek güç şart. 'Sağlıkçıları atayın' diyoruz, atamadan kapıyorlar" ifadelerini kullandı.

'Orduyu, sıcak tartışmanın içine çekilmesine alet ediyorlar'

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulunması konusunda da Özel, şu görüşlerini paylaştı:

"Orduyu, sıcak tartışmanın içine çekilmesine alet ediyorlar. Bu görüntüler doğru değil. Dün Genelkurmay Başkanı'na samimi talebimizi ilettik. 'Sen, sakın sıcak siyasete girme, orada dur paşam' dedik"

Toplumun tüm kesimlerinden tebrikler aldıklarını anlatan Özel, "Biz, Genelkurmay Başkanı ile polemik yapmayız. Genelkurmay Başkanı'nın sıcak siyaset alanına girmemesi lazım. Onun, oraya çekilmemesi lazım. Buna sivil toplumun, meslek örgütlerinin, sendikaların alet edilmemesi lazım. Görüntü 28 Şubat'ı hatırlatır. Şimdi oraya Türkiye'yi savurmak doğru değildir" değerlendirmesinde bulundu.

'Olmaz Sayın Şentop, bu yakışmaz'

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına işaret eden Özel, gerçek enflasyonlar yüzde 40'lardayken, TÜİK'in hesabına göre bile yüzde 14 olmuşken, hükümetin yeni açıkladığı ekonomik paketin 'çöp' olduğunu söyledi.

Memur, emekli ve işçilere verilecek zamların gerçek enflasyona göre mi yapılacağını soran Özel, verilecek zammın son 6 aydaki enflasyonu bile karşılamayacağını savundu.

Çakıcı'ya soruşturma: Bülent Turan rüyasında gördüyse, biz Bülent Turan'ın rüyasına inanıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Alaattin Çakıcı'nın bir tehditte bulunduğunu hatırlatan Özel, buna ilişkin tek açıklamanın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın soruşturmanın başlatıldığına yönelik yaptığı açıklama olduğunu söyledi.

Savcılığın bile bir basın bülteni geçmediğini kaydeden Özel, "Bülent Turan, rüyasında gördüyse, biz Bülent Turan'ın rüyasına inanıyoruz. Böyle devlet yönetimi olmaz. Ana muhalefet partisi liderine hakaret eden kişiye 'Soruşturma açtım' diyorsun. Hangi aşamada, hiçbir bilgi yok. Bu bilgiyi talep ediyoruz" dedi.

'Sus pus bir Meclis Başkanı olsan bu akla gelmez'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, önceki Meclis başkanlarına göre bir aktivizm içinde olduğunu belirterek, "Meclis Başkanı adından ne kadar çok söz ettirirse, bu iyi bir şeydir Meclis için. Ama Sayın Şentop, her konuda konuşup bazı konularda susmayacak. Bu doğru değil" diye konuştu.

Şentop'un İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik tehdit ile ilgili açıklamasını hatırlatan Özel, "Sayın Şentop'un yapması da doğru. Sayın Şentop, ana muhalefet partisinin, bu Meclis'in ikinci partisinin genel başkanına, bir mafya bozuntusu, olabilecek en ağır tehditleri, hem de öyle asansöre yazıp kaçarak değil, açık açık el yazısıyla mektup yazarak iki kere yaptı. Buna niye susuyorsun? Sus pus bir Meclis Başkanı olsan bu akla gelmez. Ama uçan kuşa konuşuyorsun, böyle bir meselede susuyorsun. Olmaz Sayın Şentop, bu yakışmaz" yorumunu yaptı.

'Soylu bugün o noktaya gelmiş'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terör örgütlerinin bir hedefinin de kendilerinden mümkün olduğunca söz ettirmek olduğuna yönelik açıklamasına işaret eden Özel, "Vallahi çok doğru. Ama Sayın Soylu, 31 Mart seçimlerinden önce ve 23 Haziran İstanbul seçimlerinde yalvardım size. Ne kadar terör örgütü adı biliyorsanız, siz, genel başkanınız, MHP Genel Başkanı, sürekli terör örgütlerini anıp anıp, 'CHP kazanırsa bunlar gelecek', 'Ekrem kazanırsa İSPARK'ı şu terör örgütüne verecek', 'Ankara'yı CHP kazanırsa, su faturalarını şu terör örgütü dağıtacak' dediniz. O zaman dedim ki; 'Terör örgütlerinin adını anmayın, reklamını yapmayın'. Bugün o noktaya gelmiş" ifadelerini kullandı.