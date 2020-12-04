Snowden'dan Trump'a çağrı: Assange'ın hayatını bir tek siz kurtarabilirsiniz

ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre eden eski ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) sistem analisti Edward Snowden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, İngiltere'de hapiste tutulan ve ABD'ye iadesi beklenen WikiLeaks kurucusu gazeteci Julian Assange için yardım talebinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Assange'ı bağışlamasını isteyen Snowden, Twitter paylaşımında "Sayın Başkan, görev süreniz boyunca yalnızca bir kez affederseniz, Julian Assange'ı özgür bırakın. Onun hayatını br tek siz kurtarabilirisiniz" ifadelerini kullandı.

Mr. President, if you grant only one act of clemency during your time in office, please: free Julian Assange. You alone can save his life. @realDonaldTrump — Edward Snowden (@Snowden) December 3, 2020

Sığındığı İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliği'nde 7 yıl yaşadıktan sonra düzenlenen bir operasyonla yakalanan 'İngiltere'nin Guantanamo'su' olarak bilinen Belmarsh hapishanesinde tutuklu bulunan Assange, ABD'ye iade edilirse 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Sağlık durumunun ve psikolojisinin kötü durumda olduğu bilinen Assange, WikiLeaks üzerinden yayınladığı belgelerle Ortadoğu başta olmak üzere ABD ordusunun işlediği çok sayıda savaş suçunu ifşa etmişti.

Sekiz farklı ülkeden 60'tan fazla doktor tarafından geçen sene yazılan mektupta ise, yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesinden hastaneye götürülmezse Asssange'ın gözaltında ölebileceğinden endişe ettikleri belirtilmişti ancak doktorların bu talebi reddedilmişti.

Aynı şekilde Snowden da, ABD'nin dijital araçlar yoluyla ABD'de ve dünyada çok sayıda insanı yasa dışı bir şekilde dinlediğini ortaya çıkarmış ve Rusya'ya sığınmıştı. Hakkında iki kez casusluk ve hükümet bilgilerinin çalınması suçlaması bulunan Snowden, Rusya'nın ABD'yle iade anlaşması bulunmadığı için 2013'ten bu yana yaşadığı Rusya'dan geçen Ekim ayında kalıcı oturma izni almıştı.