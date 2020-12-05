Akşener: Haziranda seçim bekliyorum çünkü çok feci fakirlik var

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Gördüğüm kadarıyla 2021 haziran gibi seçim olabilir. Erdoğan kışı sevmez. Haziranda seçim bekliyorum, olması da gerekiyor. Çünkü, çok feci bir fakirlik var" açıklamasında bulundu.