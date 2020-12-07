Kılıçdaroğlu: Saygın bir devlet vatandaşlarına yalan söylemez

Varlık Fonu bütçesi denetlenebilmeli. Aklını kiraya verenler, gerçekleri göremezler. Yerli ve milliyiz diyordunuz gayri milli bir ittifak var. Katar sevdası sizin gözlerinizi kararttı.

Tank Palet Fabrikası bu ülkenin namusudur. Dünyanın hangi ülkesi kendi Tank Palet fabrikasını bir ülkeye teslim etmiştir. Değeri 20 milyar değilmiş de 250 milyon dolarmış da Kılıçdaroğlu 20 milyar doları acaba hiç telaffuz etti mi?