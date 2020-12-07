Kılıçdaroğlu: Saygın bir devlet vatandaşlarına yalan söylemez

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 12 gün boyunca sürecek 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri'ne başlandı.
Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bu bütçe haramzadelerin bütçesidir" değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
- Sağlıkçılar 24 saat çalıştılar. Çocuklarını bile görmediler. Sağlıkçıların başarısını hep beraber alkışladık. Sağlıkçıların önüne hastaları gönderen kimdi? Önlemi almayan kimdi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yanlış, eksik bilgileri veren kimdir?,
- Saygın bir devlet vatandaşlarına yalan söylemez. Hangi gerekçeyle vatandaşları toplayıp kafalarına çay attınız?
- Doktorların başarısını kendinize mal etmeyiniz. Sağlıkçıların tamamı devlet memurudur. Yapmamız gereken bütün sağlıkçıları alkışlamaktır. Birer aylık ikramiye vermediniz.
'Hangi gerekçeyle Avrupa’da birinci olduk?'
- Yoğun bakım hemşiresinin geçen ay hesabına yatan para 7 lira. Yoğun bakım hemşireleri ile konuşun, hesaplarına ne kadar para yattığını sorun. Dünyada en kötü yönetilen dördüncü ülkeyiz. Siyaset kurumu önlem aldı da biz karşı mı çıktı. Salgın çıktığında 1-2 ay iktidarı eleştirmedik, yapılması gerekenleri söyledik. Çünkü sorun parti sorunu değildi. Şu soruyu hükümete sordunuz mu, korona virüste hükümetin sağlık politikası neydi? Hangi strateji uyguladılar? Biz yol da gösterdik. Eğer sorunları öğrenmek istiyorsanız, ekonomik ve sosyal konseyi toplayın ve sorunları yaşayanları dinleyin dedik.
- Sağlık kurumu üzerine düşeni yaptı. Peki siyaset kurumu? Serbest bıraktı. Neden önlem almadınız, hangi gerekçeyle mitingler düzenlediniz? Hangi gerekçeyle vatandaşları toplayıp kafalarına çay attınız? Hangi gerekçeyle salgın bu boyutlara ulaştı. Hangi gerekçeyle Avrupa’da birinci olduk?
- 156 ülkeye yardım yaptınız. Şu soruyu sormadınız mı: 5 tane maskeyi dağıtmak için kendi içinizde tartıştınız. Biz dağıtmak istedik. Vay CHP'li belediyeler nasıl dağıtır? Söyledik, herkese eşit davranacağız. CHP'li belediyeler yardım kampanyası açtılar banka hesaplarına el koydunuz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllarca devam ettirdiği aş evi var. Banka hesabında biriken paralara el koydunuz. Bu insanlık dışı bir şey, Bu hesaba el koydunuz diyemediniz.
- Bu bütçe ne bütçesi Allah aşkına. Bu bütçe haramzadelerin bütçesidir. Niye yetkiler bir kişide bağlandı? Orta vadeli program yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Sordunuz mu niye zamanında yayınlanmadı? Kim engel oldu? Tek başınasınız. Yasağın bile gereğini yerine getiremiyorsunuz. Siz yine elinizi kaldırıyorsunuz? Kanun çıkardık ya.
- Geçen hafta burada bir araştırma önergesi tartışıldı. 128 milyar dolar kime satıldı diye. Dolar düşüktü o zaman, 'hayır' dendi. Evde çocuklarınız sorarsa ne cevap vereceksiniz? 128 milyar dolar kimse satıldı. Emekli mi aldı, köylü mü aldı, kuaför mü aldı. Kim aldı bu parayı, bu soru havada. Milli iradenin tecelligahı olan kurum bunu araştırmayın, malı götürene de dokumayın dediği zaman bu kurumun saygınlığına da gölge düşer. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına saygı duymanız. Geçmişte Merkez Bankası’nda başkanlık yapan saygıdeğer bir milletvekilimiz, 35 yıldır merkez bankasında çalıştım ve eksik rezervle karşılaşmadım dedi.
'Türk Lirası’nı kim itibarsızlaştırdı?'
- Merkez Bankası'nın kasası eksi 47 milyar dolar. Kim bu ülkeyi bu hale getirdi? Yani bu çocuklarımızın ödeyeceği para. 47 milyar dolar merkez Bankası'nda nasıl açıldı. Bunu biz ve torunlarımız ödeyecek. Bu kurum neyi araştıracak. O zaman arkadaşlar, Kanaryalar ne kadar yaşar diye önerge verin, belki arkadaşlar buna evet. Biz yerli ve milliyiz diyorlar, yerli olduğunuzdan şüphem yok ama milli olduğunuz konusunda şüphelerim var. Bir ülkenin milli olduğu parasından anlaşılır, şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nin bankalarında mevduatın yüzde 56,3’ü Amerikan doları ile. Bu nasıl bir millilik, nasıl bir politika ki ülkeyi bu hale getirdi. Türk Lirası’nı kim itibarsızlaştırdı, Türk lirasını kim bu hale getirdi.
- 16 istihdam paketi açıkladınız. Her paketten sonra işsizlik arttı. Takip edemedik. Devletin en temel kurumları kapatıldı. Devlette liyakat yok. Tek adam karar veriyor.
- Madem ki Türkiye Varlık Fonu orada, bu paralar nereye gidiyor. Değerli arkadaşlarım 170 milyarın denetlenmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Varlık Fonu’nun denetlenmesi gerekiyor. Kısa vadeli borçları 2017’de 26 milyar lira idi. Hiç vicdanınızla sorguladınız mı bu para nereye gidiyor. Bu kadar fakir fukara var bu ülkede. Nereye gidiyor bu paralar söyleyin Allah aşkına. Borsa İstanbul’u 200 milyar dolara sattıklarını söylediler. Borsa İstanbul’un karlılık oranı yüzde 52. İki ay sonra çıkaracaklar, böyle bir satış olabilir mi? 1 liraya da satabilirlerdi.
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Varlık Fonu bütçesi denetlenebilmeli. Aklını kiraya verenler, gerçekleri göremezler. Yerli ve milliyiz diyordunuz gayri milli bir ittifak var. Katar sevdası sizin gözlerinizi kararttı.
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Tank Palet Fabrikası bu ülkenin namusudur. Dünyanın hangi ülkesi kendi Tank Palet fabrikasını bir ülkeye teslim etmiştir. Değeri 20 milyar değilmiş de 250 milyon dolarmış da Kılıçdaroğlu 20 milyar doları acaba hiç telaffuz etti mi?
'Bu kadar işsizlik varken bir kişinin 5 maaş almasını vicdanınız kabul ediyor mu?'
- Arkadaşlar, sizin saygıdeğer Genel Başkanınız çıkıp milletin önüne ‘Ey Kılıçdaroğlu, burada milletin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak dedi mi’ şimdi milletin cebinden milyon dolarla çıkıyor. Her söylediğim cümle doğrudur. Genel başkanlar veriye dayalı konuşmalıdır. Aklını kiraya verenler, gerçekleri göremezler. Bakınız yerli ve milliyim diyordunuz gayri milli bir ittifak. İhaleyi alan kim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Neden Amerikan doları ile ihale yaptınız. Haydi diyelim kabul ettik, itiraz organı Londra Mahkemeleri… Sizin yerli ve milli anlayışınızın bu mu? 5’li çete denilen gruba Türk lirası eridikçe kur farkı ödüyorsunuz. Sayıştay raporlarına göre 69 milyona yakın kur farkı ödendi. Esnafa, kahveciye dükkânı kapat dediniz, esnafa ne verdiniz. Borç verdiniz. Sonra da gırtlağına bineceksiniz borç ver diye. Ama buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. İktidar olacağız ve bu 5’li çetenin soygunlarına son vereceğiz ve bütün kaynaklarımızı bu 5’li çeteden kurtaracağız. Esnafa değil, 500 milyar lirayı Katar’a verdiniz. Maçların yayınlanma hakkını Katar’a verdiniz. Dolar aldı başını gitti, ben anlaşmaya uymuyorum dedi. Binlerce esnafa bir kuruş para vermediniz, bir Katarlı firmaya tek sefer 90 milyon dolar indirim yaptınız. Anlaşma var, o parayı vermesi gerekiyor. Sadece bu mu, hayır. Dolar üzerinden de değil Türk lirasına çevirin ve sabitleyin dediler, onu da yaptılar. Bana söyler misiniz Allah aşkına, bir firmaya bunu yapıyorsunuz, işçiye de günlük 38 lira ile krallar gibi yaşa diyorsunuz. Çiftçinin malına göz konuldu. Her yıl bütçeden milli gelirin yüzde 1’i oranında çiftçiye destek verilmesi gerekiyor ama verilmiyor. Türkiye’nin milli geliri var ve açar bakarsanız, çiftçinin bu iktidardan 210 milyar lira alacağı var.
- Asgari ücret 3 bin 100 TL ve vergiden muaf olsun.
- Çiftçinin geçinebileceği mallarda el koydunuz. Esnaf, çiftçi bu durumda, çöplerden kağıt toplayan vatandaşlar var ama sizlerden bazıları. Ama onların bazıları ve bazı adamları, bir maaş değil, iki maaş değil, üç değil, beş maaş alıyorlar. Bu kadar işsizlik varken bir kişinin 5 maaş almasını vicdanınız kabul ediyor mu? Ahlak, vicdan kabul eder mi bunu? Tank Palet fabrikası bu ülkenin namusudur. Dünyanın hangi ülkesi Tank Palet fabrikasını başkasına teslim etmiştir. 128 milyar dolar kimlere sattınız diye soruyoruz. 1 dolar bile olsa bu memleketin namusu var orada. Bu ülkenin sırları var orada. Ethem Sancak’ın hangi tank yapma işi var bana söyler misiniz? Tank Palet’in Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir şey söz konusu değil diyor Erdoğan, doğruya doğru. Bir kuruş bile alınmadı, bedavaya verildi orası. Özelleştirmedik diyor, kendi imzaladığını okumamış belli ki.
Bu eleştiriler karşısında AK Parti sıralarından “Aday ol” çağrısı geldi. Kılıçdaroğlu, “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum” yanıtını verdi.
Türkiye gerçekleri... https://t.co/xFjlW8d2df— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 7, 2020
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