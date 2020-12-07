Bahçeli: Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasına ilişkin açıklama yapan Bahçeli "Çok müjdeli bir konuşma oldu, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.

Bütçe konuşmasının büyük bir bölümünde iktidarı eleştiren CHP lideri, Kendisine 'Aday ol' diyen AK Parti milletvekillerine, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" karşılığını vermişti.